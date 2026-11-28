VGC đóng một chi nhánh

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã ck: VGC) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc chấm dứt hoạt động một chi nhánh.

Cụ thể, vào ngày 26/11/2026, HĐQT Viglacera ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân. Động thái này được thực hiện theo chủ trương đổi mới và tinh gọn tổ chức hoạt động của Tổng công ty. HĐQT giao Tổng Giám đốc cùng các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định. Sau khi chi nhánh này chấm dứt hoạt động, Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera sẽ tiếp tục là đầu mối xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân.

Viglacera liên tiếp chấm dứt hoạt động chi nhánh

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các quyết định tái cơ cấu, tinh gọn hệ thống của Viglacera trong thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 19/11/2026, Tổng công ty nhận được thông báo từ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng của Viglacera.

Một ngày sau, ngày 20/11, HĐQT Viglacera tiếp tục ban hành Nghị quyết số 236/TCT-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với Công ty Xây dựng Viglacera.

Như vậy, trong chưa đầy một tuần, Viglacera liên tiếp công bố các quyết định liên quan đến việc chấm dứt hoạt động nhiều chi nhánh. Các động thái này nằm trong chủ trương đổi mới và tinh gọn tổ chức hoạt động mà doanh nghiệp đang triển khai.

Lợi nhuận quý III tăng hơn 5 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần gần 3.795 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận tăng mạnh hơn đáng kể so với doanh thu nhờ giá vốn được cải thiện. Lợi nhuận gộp trong quý đạt gần 1.209 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, Viglacera ghi nhận hơn 93,1 tỷ đồng lợi nhuận khác trong quý III, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này lỗ 1,28 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 616 tỷ đồng, tăng 424% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương gấp 5,2 lần.

Theo giải trình của Viglacera, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và sự cải thiện hiệu quả kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Viglacera đạt hơn 11.531 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.769 tỷ đồng, tăng 85%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 75% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2026.