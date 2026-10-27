Viglacera: Lãi quý III tăng hơn 5 lần, hàng nghìn tỷ đồng nằm tại các dự án khu công nghiệp

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 3.795 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán gần như đi ngang ở mức 2.586 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 75%, lên 1.209 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21% lên 32%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Viglacera báo lãi trước thuế 829 tỷ đồng, tăng 361% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, tăng 424%.

Theo giải trình, lợi nhuận quý III tăng mạnh chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 11.531 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.769 tỷ đồng, tăng 85%.

Hơn 10.400 tỷ đồng hàng tồn kho, tập trung tại các dự án khu công nghiệp

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Viglacera ở mức 26.611 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Hàng tồn kho lên tới 10.413 tỷ đồng, tương đương 39% tổng tài sản. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang bất động sản và xây dựng chiếm 7.292 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị hàng tồn kho.

Khoản mục này tập trung tại các dự án khu công nghiệp đang triển khai. Lớn nhất là KCN Thuận Thành giai đoạn I với 1.714 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Tiếp đến, KCN Sông Công II giai đoạn 2 ghi nhận 1.137 tỷ đồng, tăng 41%; KCN Dốc Đá Trắng có 712 tỷ đồng, tăng 66%. KCN Phú Hà giai đoạn I ghi nhận 600 tỷ đồng.

Chi phí dở dang tại KCN Trấn Yên tăng 118% so với đầu năm, lên 381 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có mức tăng mạnh nhất trong danh mục.

Ngoài hàng tồn kho, Viglacera còn ghi nhận 2.088 tỷ đồng bất động sản đầu tư, gồm 1.020 tỷ đồng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cho thuê và 1.068 tỷ đồng nhà xưởng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn ở mức 748 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ giai đoạn II ghi nhận 286 tỷ đồng và dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải có 179 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại cuối tháng 9/2026, tổng nợ phải trả của Viglacera ở mức 14.499 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính 5.251 tỷ đồng, giảm 6%.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng 5%, lên 12.112 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 1.560 tỷ đồng, trong khi quỹ đầu tư phát triển ở mức 1.942 tỷ đồng.

Viglacera có 918 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 2.612 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Tổng hai khoản mục này đạt 3.530 tỷ đồng, tương đương 13% tổng tài sản.

Một khoản mục đáng chú ý khác là doanh thu chưa thực hiện với 2.745 tỷ đồng, trong đó phần dài hạn chiếm 2.558 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến tiền thuê hạ tầng khu công nghiệp nhận trước và được phân bổ vào doanh thu theo thời gian.

Bên cạnh đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn ghi nhận 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu chưa thực hiện và tiền khách hàng trả trước ở mức 3.861 tỷ đồng.