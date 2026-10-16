Viglacera khởi công khu công nghiệp hơn 2.325 tỷ đồng tại Hưng Yên

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Green One (Hưng Yên). Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Ngày 16/10, Công ty CP Viglacera Hưng Yên khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 01, tên thương mại Green One, tại xã Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp Green One giai đoạn 1 có quy mô 216,17 ha, định hướng thu hút các ngành bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Dự án được triển khai trong bối cảnh Hưng Yên đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất trong Vùng Thủ đô và đồng bằng sông Hồng. Khi hoàn thành và thu hút đủ doanh nghiệp, Green One dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty CP Viglacera Hưng Yên cho biết, theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tháng 5/2025, Khu công nghiệp số 01 có tổng diện tích 258,82 ha, chia thành hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 rộng 216,17 ha và giai đoạn 2 rộng 42,65 ha. Dự án giai đoạn đầu được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 9/2025, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận.

Theo định hướng quy hoạch, tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp được dành để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo cùng các lĩnh vực ưu tiên theo quy định. Dự án cũng bố trí quỹ đất tối thiểu 20 ha hoặc 5% diện tích khu công nghiệp để tiếp nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao.

Khi hoàn thành và thu hút đủ doanh nghiệp, Green One dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Các ngành được ưu tiên xúc tiến đầu tư gồm bán dẫn, điện - điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Định hướng này nhằm tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái sản xuất có tính liên kết, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp tại địa phương.

Green One nằm gần nút giao Yên Mỹ, tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và kết nối với các tuyến đường tỉnh 382, 382B.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu công nghiệp cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, sân bay Nội Bài 50 km và cảng biển quốc tế Hải Phòng 90 km. Dự án cũng được định hướng kết nối với đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô và các tuyến giao thông liên vùng trong tương lai.

Vị trí này tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các trung tâm sản xuất phía Bắc, tổ chức vận chuyển hàng hóa và xuất nhập khẩu. Khả năng kết nối với Hà Nội cũng là lợi thế trong việc tiếp cận nguồn nhân lực kỹ thuật, cơ sở đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Bên cạnh mục tiêu thu hút đầu tư, Green One được quy hoạch theo hướng kết hợp hạ tầng sản xuất với các giải pháp môi trường và quản trị số. Giai đoạn 1 dành 30,47 ha cho cây xanh, mặt nước, tương đương 14,09% diện tích, cùng dải cây xanh cách ly rộng tối thiểu 10 m bao quanh khu công nghiệp.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 4.000 m³ mỗi ngày đêm, sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học.

Hồ sự cố có dung tích 4.000 m³, phục vụ lưu giữ nước thải khi cần thiết và hỗ trợ quá trình tuần hoàn, tái xử lý. Nước mưa và nước thải được thu gom bằng hai hệ thống riêng biệt.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án dự kiến sử dụng nguồn nước sạch công suất 8.500 m³ mỗi ngày đêm từ Nhà máy nước Dạ Trạch. Nguồn điện được cấp từ Trạm biến áp 110/22 kV Lý Thường Kiệt 3, có công suất 2x63 MVA; tổng phụ tải tính toán của dự án là 116,45 MVA.

Khu công nghiệp sẽ áp dụng hệ thống điều hành thông minh, camera an ninh và chiếu sáng tự động, đồng thời kết nối dữ liệu vận hành với Trung tâm điều hành IOC Viglacera.

Các giải pháp được định hướng triển khai còn gồm khuyến khích điện mặt trời mái nhà, bố trí trạm sạc xe điện, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và tăng cường quan trắc môi trường.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, Viglacera chủ động tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư. Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Quy hoạch Green One cũng tích hợp khu nhà ở xã hội dành cho công nhân rộng 8,5 ha và khu lưu trú chuyên gia 1,8 ha.

Khu dịch vụ nội khu dự kiến bố trí các chức năng nghiên cứu, phát triển, đào tạo nghề và thử nghiệm công nghệ, hướng tới kết nối hoạt động sản xuất với nhu cầu nhân lực và dịch vụ hỗ trợ.

Theo chủ đầu tư, khi khu công nghiệp được lấp đầy, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động, đồng thời mở rộng nhu cầu đối với các dịch vụ phụ trợ tại địa phương.

Hiệu quả thu hút đầu tư và khả năng hình thành hệ sinh thái công nghệ cao sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng, chất lượng dịch vụ vận hành và khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Ông Park Hyeon Su - Tổng Giám đốc Công ty Anam Electronics – doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử tại khu công nghiệp của Viglacera nhận xét, việc Viglacera khởi công Khu công nghiệp Green One không chỉ đơn thuần là việc xây dựng mặt bằng nhà xưởng mà còn là một cột mốc quan trọng trong việc kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao.

Dự án hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới cho bước đột phá kinh tế và sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao tại miền Bắc; trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu tại khu vực phía Bắc Việt Nam

Viglacera là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển các khu công nghiệp tại miền Bắc, với kinh nghiệm phong phú và uy tín lâu năm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng.

Với vị trí địa lý đắc địa cùng hạ tầng hiện đại, thân thiện với môi trường, Khu công nghiệp Green One sẽ mang đến một môi trường đầu tư an toàn, ổn định và đầy hấp dẫn cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.

"Công ty của chúng tôi cũng đã đầu tư và vận hành nhà xưởng tại Khu công nghiệp của Viglacera hơn 10 năm qua. Nhà máy luôn được vận hành tối ưu và sử dụng các dịch vụ điện, nước, giao thông và môi trường vô cùng thuận tiện mà không gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía khu công nghiệp trên nhiều phương diện – từ hạ tầng cơ sở đến môi trường sản xuất, quy mô kinh doanh của chúng tôi đã tăng trưởng gấp 3 lần so với thời gian đầu. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thêm nhà máy tại Khu công nghiệp Green One" - ông Park Hyeon Su chia sẻ.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư Viglacera tiếp tục dồn nguồn lực nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp trong thời gian nhanh nhất. Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Tại lễ khởi công, ông Lê Quang Hòa - Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, tỉnh cam kết cùng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư hạ tầng và các khu công nghiệp khi đến với địa phương.

Sau sự kiện này, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục dồn nguồn lực nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp trong thời gian nhanh nhất; chú ý đảm bảo các yếu tố chất lượng, kết nối, hạ tầng kỹ thuật, môi trường...

Đặc biệt, chủ đầu tư cần bám sát quy hoạch và định hướng hình thành các khu bán dẫn, công nghệ cao của địa phương theo hướng xây dựng, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, Viglacera chủ động tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư. Về phía Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đâu - Phó chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Hòa chia sẻ, Hưng Yên đã được Chính phủ quyết định cho hình thành Khu Công nghệ cao với quy mô diện tích hơn 496 ha. Việc thành lập Khu Công nghệ cao tạo thêm không gian để Hưng Yên thu hút các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đồng thời hình thành môi trường kết nối giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất.

Đây là y tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư cùng định hướng; thu hút nhóm doanh nghiệp công nghệ cao và bán dẫn quy tụ tại địa bàn.

Tỉnh cũng được lựa chọn đầu tư phát triển nguồn năng lượng hiện đại nên nhà đầu tư yên tâm về hạ tầng năng lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất. Cùng đó là sự thuận tiện trong kết nối hạ tầng giao thông... Đây là những yếu tố rất quan trọng đưa Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn trong thu hút đầu tư tại khu vực phía Bắc.