Viglacera dồn lực vào loạt khu công nghiệp mới, hàng tồn kho vượt 10.000 tỷ đồng

Tổng công ty Viglacera (HOSE: VGC) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III/2026 khi lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ cải thiện lợi nhuận gộp, trong bối cảnh doanh thu tăng nhưng giá vốn gần như đi ngang.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 3.795 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng 0,9% giúp lợi nhuận gộp đạt 1.209 tỷ đồng, tăng 74,8%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 21,3% lên 31,9%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu nhờ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và mảng vật liệu xây dựng tại các công ty con. Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận cũng được khuếch đại bởi nền so sánh thấp của quý III/2025, khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 117,6 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính tăng lên 66,5 tỷ đồng, trong khi lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác trong quý đạt khoảng 102 tỷ đồng, gấp gần 5 lần mức 21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, đưa lợi nhuận khác lên 93 tỷ đồng so với mức âm 1,3 tỷ đồng của quý III/2025. Khoản mục này góp phần cải thiện kết quả kinh doanh nhưng chưa được thuyết minh chi tiết về nguồn phát sinh.

Viglacera đẩy mạnh đầu tư các khu công nghiệp mới, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 60% sau 9 tháng, hàng tồn kho vượt 10.245 tỷ đồng (Ảnh: Viglacera).

Lũy kế 9 tháng, Viglacera đạt doanh thu thuần 11.531 tỷ đồng, tăng 23,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.282 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.769 tỷ đồng, lần lượt tăng 72,6% và 85% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 75,4% kế hoạch doanh thu và vượt 25,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Xét theo từng mảng kinh doanh trong 9 tháng, hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục là nguồn đóng góp lợi nhuận gộp lớn nhất của Viglacera. Mảng này mang về 3.271 tỷ đồng doanh thu, tăng 40%.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, mảng kính và gương ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý. Doanh thu tăng 49% lên hơn 2.109 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 186 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước mảng này còn lỗ gộp. Mảng gạch ốp lát tiếp tục đóng góp lớn với doanh thu hơn 3.075 tỷ đồng và lợi nhuận gộp gần 589 tỷ đồng, song biên lợi nhuận gần như đi ngang ở mức 19,1%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu gạch, ngói đất sét nung giảm 14,6%. Tổng các khoản giảm trừ doanh thu trong 9 tháng cũng tăng lên 276 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Viglacera đạt 26.611 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất, với giá trị hơn 10.245 tỷ đồng, tương đương 38,5% tổng tài sản và tăng gần 10% sau 9 tháng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 61% còn khoảng 918 tỷ đồng. Bù lại, tiền gửi có kỳ hạn tăng lên 2.612 tỷ đồng, đưa tổng tiền và tiền gửi lên khoảng 3.530 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt gần 708 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 258 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, hàng tồn kho tăng đã hút khoảng 868 tỷ đồng tiền mặt, còn các khoản phải thu tăng khiến dòng tiền giảm thêm gần 374 tỷ đồng.

Tiền mặt suy giảm còn liên quan đến các khoản chi trả cổ tức, trả nợ vay và tăng tiền gửi có kỳ hạn. Theo thuyết minh, công ty mẹ chia 986,4 tỷ đồng cổ tức theo tỉ lệ 22% đã được thông qua; các công ty con cũng chia cổ tức cho cổ đông không kiểm soát.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối quý III/2026 của Viglacera ở mức gần 14.499 tỷ đồng, tương đương 54,5% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính khoảng 5.251 tỷ đồng, giảm so với đầu năm.

Viglacera cũng đang chuẩn bị nguồn lực cho các dự án khu công nghiệp mới. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang thuộc hoạt động bất động sản và xây dựng, được ghi nhận trong hàng tồn kho đạt khoảng 7.292 tỷ đồng, tăng hơn 542 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, chi phí tại một số dự án như Sông Công II giai đoạn 2, Dốc Đá Trắng và Trấn Yên tăng đáng kể. Riêng khoản phải thu khác ngắn hạn phát sinh thêm 219 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hưng Yên.

Kế hoạch triển khai các khu công nghiệp mới, cùng với sự phục hồi của mảng kính, đang mở ra dư địa tăng trưởng cho Viglacera.