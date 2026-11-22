Giới thiệu sản phẩm gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG-Quảng Trị. (Ảnh: A.T)

Sự kiện dự định diễn ra từ ngày 10-16/1/2027 trên nền tảng trực tuyến Arobid TradeXpo, vận hành liên tục 24 giờ/ngày suốt thời gian tổ chức.

Chương trình nhằm tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gỗ và nội thất trong nước với đội ngũ nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác thương mại quốc tế.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, triển lãm dự định thu hút quy mô từ 3.000-5.000 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia. Thông qua dữ liệu thương mại, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, sự kiện mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn dữ liệu của hơn 140.000 nhà mua hàng quốc tế, tập trung chủ yếu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm gồm: Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc.

Việc tổ chức VIFF TradeXpo 2027 là hoạt động cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, chương trình trực tiếp góp phần thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 60% số lượng hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại được tổ chức trên môi trường số.

Thay vì chỉ đánh giá qua số lượng gian hàng hay lượt truy cập, triển lãm tập trung vào các chỉ số đo lường hiệu quả thực chất như mức độ quan tâm của nhà mua hàng, số lượng yêu cầu báo giá, tương tác giao thương và các hợp đồng hợp tác được hình thành.

Khác với hình thức triển lãm truyền thống bị giới hạn bởi không gian và thời gian, VIFF TradeXpo 2027 vận hành theo mô hình kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, giới thiệu năng lực cung ứng, cung cấp thông tin thị trường và giao thương trực tiếp trên cùng một hệ thống.

Tại chương trình, các doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí việc xây dựng Hồ sơ năng lực số trên nền tảng Arobid B2B với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Hồ sơ này giúp doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin về thương hiệu, danh mục hàng hóa, quy mô sản xuất để đối tác quốc tế chủ động tra cứu, đánh giá.

Sau khi sự kiện kết thúc, dữ liệu doanh nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì trực tuyến trên hệ thống suốt hằng năm, trở thành công cụ phục vụ hoạt động tìm kiếm khách hàng dài hạn.

Dây chuyền sản xuất gỗ tự động tại Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG-Quảng Trị. (Ảnh: A.T)

Tham gia chương trình, doanh nghiệp dùng công nghệ FindBuyers dựa trên dữ liệu thương mại để chủ động sàng lọc nhà nhập khẩu, nhà phân phối theo ngành hàng và thị trường mục tiêu thay vì chờ đơn hàng.

Các công cụ tích hợp hỗ trợ gửi, nhận yêu cầu báo giá, trao đổi thông tin kỹ thuật và kết nối trực tiếp. Hệ thống báo cáo hiệu suất thống kê lượt tiếp cận hồ sơ và mức độ quan tâm từng dòng sản phẩm, giúp doanh nghiệp điều chỉnh cách tiếp cận thị trường.

Điểm mới của VIFF TradeXpo 2027 là mở rộng phạm vi kết nối ra toàn bộ hệ sinh thái ngành gỗ và nội thất, không chỉ giới hạn ở quan hệ giữa người bán và người mua.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ, sản xuất nội ngoại thất, thủ công mĩ nghệ, cung ứng nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị, triển lãm còn quy tụ các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.

Sự kiện có sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; nhóm hậu cần gồm vận tải biển, hàng không, đường bộ, kho bãi, quản lý chuỗi cung ứng; cùng các đơn vị kiểm định, chứng nhận tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc và tư vấn pháp lý thương mại quốc tế. Nhờ vậy, doanh nghiệp sản xuất có thể xử lý trọn gói từ tìm đơn hàng đến tài trợ vốn, kiểm định và vận chuyển xuất khẩu ngay trên một nền tảng.

Hiện Ban tổ chức đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại địa chỉ trực tuyến viff.arobid.com đến hết ngày 31/12/2026. Doanh nghiệp đăng ký sớm sẽ có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ năng lực số và tiếp cận trước mạng lưới đối tác.