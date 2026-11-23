Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (PROMOCEN) – Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid tổ chức. VIFF 2027 dự kiến thu hút 3.000–5.000 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hướng tới khai thác nguồn dữ liệu hơn 140.000 nhà mua hàng tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, EU và Hàn Quốc.

Với mô hình triển lãm trực tuyến vận hành 24/7, VIFF 2027 kết hợp trưng bày sản phẩm, giới thiệu năng lực doanh nghiệp và kết nối giao thương B2B. Đặc biệt, Arobid hỗ trợ miễn phí xây dựng hồ sơ năng lực số (Company E-Profile) trên nền tảng Arobid B2B, ứng dụng công nghệ AI giúp doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin, quảng bá thương hiệu và nâng cao khả năng tiếp cận đối tác.

Thông qua các công cụ tìm kiếm nhà mua hàng, kết nối giao thương, tiếp nhận yêu cầu báo giá và phân tích hiệu suất, doanh nghiệp có thể chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, theo dõi mức độ quan tâm và đánh giá hiệu quả xúc tiến thương mại.

VIFF 2027 hiện tiếp nhận đăng ký đến ngày 31/12/2026 tại https://viff.arobid.com/. Đặc biệt, 50 doanh nghiệp đăng ký đầu tiên có cơ hội giới thiệu sản phẩm, năng lực cung ứng và kết nối nhà mua quốc tế trong 10 phút trên Trade Stage.