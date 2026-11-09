VIFC-HCMC và Nhật Bản nghiên cứu phát hành trái phiếu bằng đồng yen

Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang mở rộng kết nối với các định chế tài chính Nhật Bản, nghiên cứu khả năng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng yen, với kỳ hạn dự kiến 5-10 năm và lãi suất tham khảo khoảng 3%.

Đây là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố.

Theo thông tin từ VIFC-HCMC, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, VIFC-HCMC đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) tại Tokyo, trao đổi về khả năng hỗ trợ hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC.

Đây là hoạt động tiếp nối quá trình trao đổi giữa Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và các đối tác Nhật Bản, góp phần mở rộng kết nối giữa VIFC-HCMC với các định chế tài chính và mạng lưới nhà đầu tư quốc tế.

Tại các buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về các phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, trong đó có phát hành trái phiếu quốc tế; kinh nghiệm của các định chế tài chính Nhật Bản trong việc hỗ trợ các quốc gia tiếp cận và thu hút nguồn vốn quốc tế.

Đáng chú ý, tại các buổi làm việc, các bên đã thảo luận về khả năng tiếp cận nguồn vốn từ thị trường Nhật Bản thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng Yên, hướng đến nhóm nhà đầu tư Nhật Bản. Kỳ hạn dự kiến được đề cập từ 5-10 năm, với mức lãi suất tham khảo khoảng 3%.

Các nội dung trao đổi còn tập trung vào phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, kinh nghiệm của các định chế tài chính Nhật Bản trong hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nguồn vốn quốc tế, cũng như đặc điểm và nhu cầu đầu tư của từng nhóm nhà đầu tư.

Việc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC.

Trước đó, cuối tháng 10/2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC, tạo cơ sở để Thành phố nghiên cứu, chuẩn bị các phương án huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển các dự án trọng điểm.

Đây là những nền tảng pháp lý tạo cơ sở để VIFC-HCMC xây dựng đề án phát hành trái phiếu, đẩy mạnh các hoạt động kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế, mở rộng đối thoại với các đối tác Nhật Bản, thúc đẩy kết nối nguồn lực tài chính và tìm kiếm các định hướng hợp tác phục vụ phát triển Trung tâm cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song với việc hoàn thiện chính sách, VIFC-HCMC cũng đẩy mạnh kết nối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư tiềm năng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản diễn ra ngày 9/11/2026 tại Tokyo, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và MUFG Bank (Nhật Bản) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Thỏa thuận hướng đến phối hợp trong việc kết nối nguồn lực tài chính quốc tế, thu hút nhà đầu tư và nghiên cứu các giải pháp huy động vốn phục vụ các dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi hợp tác bao gồm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến nghị về cơ chế, mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và giải pháp thu hút nguồn lực; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà phát triển, đối tác công nghệ và đơn vị vận hành trong mạng lưới của MUFG và VietinBank với các cơ hội đầu tư tại Thành phố; đồng thời phối hợp giới thiệu các dự án phù hợp.

Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, giáo dục-đào tạo, y tế, hạ tầng môi trường, tài chính xanh, phát triển bền vững, phát triển đô thị tích hợp và các lĩnh vực khác do các bên thống nhất.

Bên cạnh các buổi làm việc với MUFG và MUMSS, đoàn công tác VIFC-HCMC tiếp tục tham gia các hoạt động trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng. Các thông tin và kinh nghiệm được chia sẻ là cơ sở để VIFC-HCMC phối hợp cùng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, HFIC và các đối tác nghiên cứu, kết nối và tìm kiếm khả năng hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Theo VIFC-HCMC, việc phát triển thị trường trái phiếu quốc tế là một trong bốn trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC. Thông qua việc thúc đẩy hợp tác với các định chế tài chính có mạng lưới và kinh nghiệm trên thị trường toàn cầu, VIFC-HCMC hướng đến mở rộng kết nối với các nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy sự tham gia của các chủ thể thị trường và từng bước phát triển các kênh huy động vốn trung, dài hạn.

Định hướng này góp phần tăng cường kết nối nguồn lực tài chính quốc tế với nhu cầu đầu tư phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính quốc tế tại Trung tâm./.