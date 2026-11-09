VIFC-HCMC tính đường phát hành trái phiếu bằng đồng yen

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại diện lãnh đạo Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) tại Tokyo, trao đổi về khả năng hỗ trợ hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC.

Đây là hoạt động tiếp nối quá trình trao đổi giữa Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và các đối tác Nhật Bản, góp phần mở rộng kết nối giữa VIFC-HCMC với các định chế tài chính và mạng lưới nhà đầu tư quốc tế.

Theo VIFC-HCMC, tại các buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về các phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, trong đó có phát hành trái phiếu quốc tế; kinh nghiệm của các định chế tài chính Nhật Bản trong việc hỗ trợ các quốc gia tiếp cận và thu hút nguồn vốn quốc tế.

Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản diễn ra ngày 9/11 tại Tokyo. Ảnh: VIFC-HCMC.

Đáng chú ý, thông qua trao đổi với MUFG và MUMSS, các bên đã thảo luận về khả năng tiếp cận nguồn vốn từ thị trường Nhật Bản thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng yen, hướng đến nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, với kỳ hạn dự kiến 5-10 năm và mức lãi suất tham khảo khoảng 3%.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm và thông tin thị trường, các bên trao đổi về khả năng kết nối VIFC-HCMC với các nhà đầu tư tiềm năng thông qua mạng lưới của các định chế tài chính Nhật Bản.

Đây là một trong những hướng triển khai mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thúc đẩy sự tham gia của các định chế tài chính và nhà đầu tư toàn cầu vào quá trình phát triển thị trường trái phiếu quốc tế tại VIFC-HCMC, qua đó đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố.

Việc trao đổi diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC.

Trước đó vài ngày, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 76/2026/NQ-HĐND ngày 30/10 Quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC, tạo cơ sở để thành phố nghiên cứu, chuẩn bị các phương án huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển các dự án trọng điểm.

Đây là những nền tảng pháp lý tạo cơ sở để VIFC-HCMC xây dựng đề án phát hành trái phiếu, đẩy mạnh các hoạt động kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế, mở rộng đối thoại với các đối tác Nhật Bản, thúc đẩy kết nối nguồn lực tài chính và tìm kiếm các định hướng hợp tác phục vụ phát triển trung tâm cũng như TP.HCM.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản diễn ra cùng ngày tại Tokyo, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và MUFG Bank (Nhật Bản) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Thỏa thuận hướng đến phối hợp trong việc kết nối nguồn lực tài chính quốc tế, thu hút nhà đầu tư và nghiên cứu các giải pháp huy động vốn phục vụ các dự án trọng điểm của TP.HCM.

Theo VIFC-HCMC, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, giáo dục - đào tạo, y tế, hạ tầng môi trường, tài chính xanh, phát triển bền vững, phát triển đô thị tích hợp và các lĩnh vực khác do các bên thống nhất.