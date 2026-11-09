VIFC-HCMC tìm cơ hội huy động vốn bằng trái phiếu đồng Yên

Đại diện VIFC-HCMC làm việc với MUFG

Ngày 9-11, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, VIFC-HCMC đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) tại Tokyo.

Các bên trao đổi về khả năng hỗ trợ hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC; phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế và kinh nghiệm của các định chế tài chính Nhật Bản trong việc hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nguồn vốn.

Đáng chú ý, các bên thảo luận khả năng phát hành trái phiếu bằng đồng Yên hướng đến nhà đầu tư Nhật Bản, với kỳ hạn dự kiến 5-10 năm và lãi suất tham khảo khoảng 3%. Đây là các thông số được đề cập trong quá trình trao đổi, chưa phải điều kiện của một đợt phát hành chính thức.

Nội dung làm việc còn đề cập đến nhu cầu đầu tư theo từng khu vực, mặt bằng lãi suất huy động vốn quốc tế, tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và xu hướng lãi suất thời gian tới.

Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm và thông tin thị trường, MUFG và MUMSS trao đổi khả năng kết nối VIFC-HCMC với các nhà đầu tư tiềm năng thông qua mạng lưới của mình.

Hoạt động này hướng đến mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, thu hút các định chế tài chính và nhà đầu tư tham gia phát triển thị trường trái phiếu quốc tế tại VIFC-HCMC, qua đó đa dạng hóa kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển của TPHCM.

Các buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý và những điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC.