Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang thúc đẩy kết nối với bang Hessen và Trung tâm Tài chính Frankfurt (Đức), hướng tới hợp tác trong đào tạo nhân lực, phát triển thị trường vốn và thu hút các định chế tài chính châu Âu tham gia hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (CHLB Đức). Ảnh Bnews phát

Định hướng hợp tác này được trao đổi tại buổi làm việc giữa VIFC-HCMC và đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (CHLB Đức) vừa tổ chức. Đoàn do ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen, cùng ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, dẫn đầu. Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chủ trì buổi làm việc.

Một trong những đề xuất đáng chú ý từ bang Hessen là xây dựng Tuyên bố chung (Joint Declaration) về hợp tác giữa bang Hessen/Frankfurt và phía Việt Nam, dự kiến xem xét ký kết trong quý I/2027. Hai bên cũng trao đổi khả năng thành lập Nhóm công tác chung (Joint Task Force), với sự tham gia của các cơ quan liên quan và kết nối các định chế tài chính lớn tại Frankfurt, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Börse).

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, VIFC-HCMC đề xuất phối hợp với Trường Đại học Việt Đức (VGU), bang Hessen và các cơ sở đào tạo tại Frankfurt thông qua Học viện VIFC (VIFC Academy). Trọng tâm là xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và tổ chức thực tập tại các định chế tài chính ở Đức.

Phía Hessen đánh giá tích cực đề xuất này, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ kết nối cơ hội thực tập tại Frankfurt, cung cấp thông tin về thủ tục thị thực và hành chính cho nhân sự VIFC-HCMC. Các bên cũng thảo luận khả năng phát triển chương trình đào tạo sau đại học và đào tạo điều hành trong lĩnh vực tài chính, trên cơ sở mạng lưới hợp tác giữa VGU với các trường đại học tại bang Hessen.

Đối với thị trường vốn, VIFC-HCMC quan tâm đến kinh nghiệm của Đức trong phát hành trái phiếu xanh, đặc biệt là khả năng vận dụng vào việc huy động vốn cho các dự án phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược. Trung tâm đang nghiên cứu các phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh, đồng thời phối hợp với một số đối tác quốc tế, trong đó có Deutsche Bank, tìm hiểu khả năng tiếp cận nhà đầu tư Đức và châu Âu.

VIFC-HCMC đề nghị bang Hessen và Frankfurt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tham gia các dự án thí điểm và cử chuyên gia sang TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kỹ thuật. Các nội dung được đề xuất tập trung vào xây dựng khung pháp lý trong 5 năm tới, phát triển hạ tầng thị trường vốn, cơ chế tuân thủ, kiểm toán nội bộ và giám sát giao dịch.

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính bang Hessen cho biết Đức đã có kinh nghiệm triển khai các đợt phát hành trái phiếu xanh. Đáng chú ý, đợt phát hành gần nhất trị giá 1,5 tỷ euro thu hút lượng đăng ký mua gấp 4 lần, tương đương khoảng 6 tỷ euro. Phía Hessen cũng đề nghị đoàn công tác VIFC-HCMC tham gia cùng đoàn Bộ Tài chính Việt Nam trong chuyến làm việc tại Đức dự kiến tới đây.

Bên cạnh hợp tác chuyên môn, VIFC-HCMC cũng hướng đến thu hút các ngân hàng và tổ chức tài chính Đức tham gia hệ sinh thái của Trung tâm.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC giới thiệu mô hình hoạt động và định hướng phát triển VIFC-HCMC, với trọng tâm là tài chính - ngân hàng, đồng thời mở rộng sang các dịch vụ hỗ trợ như kiểm toán, tư vấn pháp lý, giáo dục và các dịch vụ lưu trú phục vụ cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư.

Theo đại diện VIFC-HCMC, Trung tâm đang hướng đến xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh quốc tế, với các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, giấy phép lao động và cư trú dành cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Để mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Đức, VIFC-HCMC đề xuất tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư vào đầu năm 2027, kết nối Trung tâm với các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Các đầu mối hợp tác được hướng đến gồm Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK).

Ông Nguyễn Hồng Văn cho biết, VIFC-HCMC định hướng trở thành trung tâm tài chính hiện đại, có khả năng kết nối sâu rộng với thị trường toàn cầu. Việc hợp tác với Frankfurt được kỳ vọng giúp Trung tâm tiếp cận kinh nghiệm phát triển một trung tâm tài chính lớn tại châu Âu, đồng thời tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia Đức trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam.

Việc tăng cường hợp tác với bang Hessen và Trung tâm Tài chính Frankfurt cũng nằm trong định hướng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của VIFC-HCMC. Trung tâm đang hướng đến kết nối sâu hơn với các trung tâm tài chính và định chế tài chính lớn trên thế giới, qua đó thu hút dòng vốn, nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài tham gia hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam./.