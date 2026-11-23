Mở rộng hệ sinh thái, huy động 7,7 tỷ USD đến năm 2030

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) vừa công bố thêm 7 thành viên tiếp theo, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng hóa các cấu phần hoạt động, từ huy động và kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ.

Lễ công bố 7 thành viên mới của VIFC-HCMC diễn ra vào sáng 23/11/2026, trong khuôn khổ hội nghị công bố “Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm” tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố, phường An Khánh, TP.HCM.

Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC. Ảnh: MM.

Các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 5 tỷ USD, bao gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited, và Corvia Technology Company Limited.

Đây là động thái mới nhất của VIFC-HCMC trong việc mở rộng hệ sinh thái và kết nối nguồn vốn. Trước đó, tại diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 được tổ chức hồi tháng 10/2026, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 7,7 tỷ USD.

Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC, từ kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến các dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính. Những lĩnh vực này có tính bổ trợ, góp phần mở rộng năng lực của Trung tâm, tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính với hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất của nền kinh tế.

Vốn huy động sẽ tập trung vào các dự án phát triển xanh, công nghệ cao

Cụ thể, 7 thành viên được công bố lần này gồm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược, 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC, và 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại trung tâm.

Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, do Dragon Capital sở hữu, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, dự kiến tăng dần lên 55 triệu USD đến năm 2027. Doanh nghiệp định hướng huy động vốn và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, với kế hoạch huy động 50 triệu USD đến năm 2028 và thêm 100–200 triệu USD trong giai đoạn 2029–2030 để mở rộng danh mục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với mục tiêu đạt tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030.

Mekong Capital VIFC Limited, do Mekong Capital Partners sở hữu, có vốn điều lệ 1 triệu USD. Doanh nghiệp dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027–2032. Hiện nay, Mekong Capital đang đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD trong vòng 2-3 năm tới, tập trung vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên đầu tư vào Việt Nam.

Charming Land Vietnam Company Limitedlà thành viên của CMIA Capital Partners, công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở ở Singapore. Đơn vị có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, là đầu mối thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị – công nghiệp tích hợp. Công ty dự kiến đầu tư vào các dự án với tổng mức đầu tư lên đến 2,1 tỷ USD, và nguồn vốn thu xếp tăng dần theo tiến độ lên hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027-2035.

IFC Viet Nam International Commodity Exchange SingleMember Limited Liability Company có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng trở thành một trong những tổ chức phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa chiến lược tại VIFC, với mục tiêu kiến tạo và vận hành Sở giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch, an toàn, có khả năng kết nối sâu rộng với các thị trường quốc tế.

Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd). Khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, BCCE đặt lộ trình tăng vốn chiến lược lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027–2028 để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhằm đề nghị cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại VIFC. Khi chính thức đi vào vận hành, Sở giao dịch hàng hóa của BCCE xác định đóng vai trò trụ cột trong việc kiến tạo một thị trường giao dịch tập trung, có chiều sâu thanh khoản đối với các mặt hàng thế mạnh và chiến lược như cà phê, hạt tiêu, cao su thiên nhiên và bạc, gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng thương mại và logistics quốc tế.

3V Advisors International Company Limited,do 3V Partners sở hữu, là đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD để đầu tư và đồng hành cùng những doanh nghiệp lớn tiếp theo của Việt Nam. 3V Partners dự kiến huy động thành công khoản đầu tiên 50–100 triệu USD trong năm 2026. Quy mô hướng tới trong năm 2027 lên đến 2 tỷ USD cho các dự án đang triển khai.

Corvia Technology Company Limited, công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), được định vị là cầu nối giữa năng lực ngân hàng và công nghệ để kiến tạo các giải pháp tài chính số, an ninh mạng, hiện đại hóa quy trình định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro và tuân thủ cho thị trường Việt Nam. Corvia hướng tới việc trở thành đối tác chiến lược của TP.HCM trong hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính và phát triển nguồn lực công nghệ cao.

Trong thời gian tới, VIFC-HCMC sẽ hỗ trợ những thành viên đã được cấp phép trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai sở giao dịch hàng hoá đầu tiên trong VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.