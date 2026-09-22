VIFC-HCMC sẵn sàng cho thương vụ đầu tiên

Định vị 4 nhóm sản phẩm chính

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết, trung tâm đang làm việc tích cực với đối tác, tập trung vào 4 nhóm sản phẩm gồm: quỹ đầu tư, trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính (fintech) và sàn giao dịch hàng hóa, với quỹ đầu tư là một trong những sản phẩm ưu tiên.

Các quỹ đầu tư sẽ đăng ký thành viên tại VIFC-HCMC rồi dùng pháp nhân này đầu tư vào những dự án trọng điểm. Hy vọng trong tháng 11 sẽ có một số thương vụ đầu tiên liên quan đến quỹ được triển khai.

Nhân viên làm việc tại VIFC-HCMC. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, các quỹ đầu tư tiềm năng tập trung ở khu vực Đông Bắc Á, châu Âu và Mỹ. Trong đó, Đông Bắc Á chủ yếu là thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) - là những đối tác lâu đời trong việc rót vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tại khu vực Đông Nam Á, các nhà đầu tư Singapore rất quan tâm đến VIFC. Sau quỹ, trái phiếu quốc tế là sản phẩm thứ hai được ưu tiên.

Theo ông Đinh Đức Quang, Giám đốc khối Kinh doanh tiền tệ tại Ngân hàng UOB Việt Nam, việc có được giao dịch đầu tiên trong tháng 11, giống như một “tiếng chuông” báo cho các nhà đầu tư thấy sự tích cực, cũng như mức độ sẵn sàng của Chính phủ trong việc đón nhận mô hình mới và hỗ trợ thúc đẩy giao dịch.

Nếu quyết tâm thực hiện, Việt Nam có thể bắt đầu bằng một giao dịch đơn giản, tương tự giao dịch diễn ra hàng ngày tại các trung tâm tài chính như Hồng Công và Singapore. Hiện nhiều tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài đang quan tâm, muốn tham gia VIFC, nên việc triển khai một giao dịch đầu tiên là hoàn toàn khả thi.

Vấn đề quan trọng hơn là sau giao dịch đầu tiên, làm thế nào tạo được động lực để tiếp tục thu hút và dẫn dắt nhà đầu tư tham gia.

Tạo niềm tin bằng chuẩn mực quốc tế

Theo bà Helen Brand, yếu tố quan trọng mà một trung tâm có thể sử dụng để thu hút nguồn vốn không phải là những ưu đãi về thuế hay những tòa nhà chọc trời. Đó phải là việc một nhà đầu tư ở London, New York, Trung Quốc hay Singapore có thể đọc và tin cậy báo cáo tài chính, thông tin về phát triển bền vững được lập tại TPHCM, TP Đà Nẵng với mức độ tương đương báo cáo được lập tại chính quốc gia của họ. Đây là tác động của những chuẩn mực quốc tế, trong đó có Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

“Chuẩn mực quốc tế giúp nhà đầu tư nước ngoài tiết kiệm nhiều nguồn lực và công sức, không phải mất thời gian tìm hiểu những điều kiện đặc thù của địa phương. Tôi đánh giá cao việc Bộ Tài chính Việt Nam đã cho phép các tổ chức trong VIFC tự nguyện áp dụng IFRS từ năm 2027”, bà Helen Brand nhấn mạnh.

Bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc Điều hành Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), khuyến nghị, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, cạnh tranh thu hút nguồn vốn ngày càng gay gắt, những cơ hội đầu tư hấp dẫn có thể chưa đủ, khi dòng vốn đang đòi hỏi mức độ rõ ràng và chắc chắn cao hơn. Thực tế, khả năng thuyết phục giới đầu tư được xây dựng trên 3 yếu tố: niềm tin, thể chế và nhân tài.

Bà Lương Ánh Tuyết, lãnh đạo Thị trường và đối tác đảm bảo, Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, cho rằng, IFRS tạo sự khác biệt lớn nhờ hệ thống những báo cáo tài chính minh bạch cao và dễ hiểu, phản ánh đúng thực trạng của nền kinh tế. VIFC có thể đóng vai trò là "trung tâm xuất sắc" về IFRS, lan tỏa kinh nghiệm khắp nền kinh tế, giúp thu hút vốn đầu tư không chỉ riêng cho VIFC mà cho đất nước.

Bên cạnh “ngôn ngữ tài chính chung”, VIFC cần đáp ứng nhiều yêu cầu khác của nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, các thông tin về VIFC, quy định pháp lý cần được xây dựng rõ ràng, ngắn gọn, dễ tra cứu và phải sẵn có bằng tiếng Anh trên internet.

Mục tiêu là khi doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến VIFC, họ chỉ cần tìm kiếm nhanh trên Google là có thể thấy rõ lộ trình đăng ký/ tham gia để đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng.