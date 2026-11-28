Đề xuất hai sáng kiến

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (CHLB Đức), do ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen, và ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, dẫn đầu.

Hai sáng kiến trọng tâm được phía bang Hessen đề xuất bao gồm: thúc đẩy xây dựng Tuyên bố chung (Joint Declaration) và khả năng thành lập Nhóm công tác chung (Joint Task Force). Ảnh: HCMC.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về triển vọng thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa VIFC-HCMC với bang Hessen, Trung tâm Tài chính Frankfurt và các định chế tài chính tại Frankfurt, hướng tới kết nối hệ sinh thái tài chính Việt Nam với một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu.

Hai sáng kiến trọng tâm được phía bang Hessen đề xuất bao gồm: thúc đẩy xây dựng Tuyên bố chung (Joint Declaration) về hợp tác giữa bang Hessen/Frankfurt và phía Việt Nam, dự kiến xem xét ký kết trong quý1I/2027, và khả năng thành lập Nhóm công tác chung (Joint Task Force), với sự tham gia của các cơ quan liên quan và mở rộng kết nối tới các định chế tài chính lớn tại Frankfurt như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Börse).

Ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm

Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: VIFC-HCMC đề xuất phối hợp với Trường Đại học Việt Đức (VGU), bang Hessen và các đối tác giáo dục tại Frankfurt thông qua Học viện VIFC (VIFC Academy), nhằm xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và chương trình thực tập thực tế tại các định chế tài chính ở Frankfurt.

Phía Đức đánh giá cao định hướng hợp tác này và sẵn sàng hỗ trợ kết nối các cơ hội thực tập tại các định chế tài chính ở Frankfurt, đồng thời hỗ trợ thông tin về thủ tục thị thực và hành chính cho nhân sự VIFC-HCMC. Bên cạnh đó, các bên cũng trao đổi về tiềm năng phối hợp phát triển các chương trình đào tạo sau đại học và đào tạo điều hành trong lĩnh vực tài chính thông qua mạng lưới liên kết giữa VGU và các trường đại học tại bang Hessen.

Thứ hai, chiasẻ kinh nghiệm phát hành trái phiếu xanh: VIFC-HCMC chia sẻ nhu cầu phát triển thị trường vốn, đặc biệt là nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu xanh nhằm huy động nguồn lực cho các dự án phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược. Trung tâm cũng đang phối hợp với các đối tác quốc tế, trong đó có Deutsche Bank, tìm hiểu khả năng tiếp cận nhà đầu tư Đức và châu Âu. VIFC-HCMC mong muốn bang Hessen và Frankfurt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tham gia các dự án thí điểm, và cử chuyên gia giàu kinh nghiệm sang TP.HCM để hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng khung pháp lý 5 năm tới, hạ tầng thị trường vốn, lĩnh vực tuân thủ, kiểm toán nội bộ và giám sát giao dịch.

Bộ trưởng Tài chính bang Hessen chia sẻ kinh nghiệm tiên phong trong việc phát hành trái phiếu xanh tại Đức, nổi bật là 3 đợt phát hành. Đợt phát hành gần nhất trị giá 1,5 tỷ euro đã được đăng ký mua gấp 4 lần, tương đương nhu cầu đăng ký khoảng 6 tỷ euro. Phía Hessen đề nghị đoàn công tác VIFC-HCMC tham gia cùng đoàn Bộ Tài chính Việt Nam sang Đức trong dịp tới.

Thứ ba, chínhsách ưu đãi và thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái VIFC-HCMC: ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết đây là mô hình trung tâm tài chính tương tự như Dubai và Singapore. Trong đó, VIFC-HCMC cung cấp các ưu đãi vượt trội cho nhà đầu tư thành lập pháp nhân tại trung tâm, bao gồm miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, ưu đãi/miễn giấy phép lao động và thẻ cư trú…

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (CHLB Đức). Ảnh: HCMC.

Ông Văn khẳng định VIFC-HCMC ưu tiên lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nhưng mở cửa cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ như kiểm toán, tư vấn pháp lý, cơ sở giáo dục, phát triển khách sạn/căn hộ phục vụ giới tài chính…

Phó Chủ tịch Trung tâm điều hành VIFC-HCMC cũng cho biết đang mời gọi các ngân hàng Đức tham gia hệ sinh thái VIFC-HCMC, đồng thời đề nghị tổ chức một hội thảo xúc tiến đầu tư kết nối VIFC-HCMC với cộng đồng doanh nghiệp Đức tại TP.HCM vào đầu năm tới.

Bên cạnh các nội dung hợp tác chuyên môn, hai bên trao đổi về khả năng tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Việt Nam thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK).

“VIFC-HCMC định hướng phát triển thành một trung tâm tài chính hiện đại, kết nối sâu rộng với thị trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ một trong những trung tâm tài chính lớn và uy tín như Frankfurt, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Đức để phục vụ quá trình phát triển Trung tâm”, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC nhấn mạnh.