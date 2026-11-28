Đoàn đại biểu bang Hessen do ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa, cùng ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, dẫn đầu. Buổi làm việc do ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, chủ trì.

Tại cuộc trao đổi, hai bên thảo luận triển vọng thiết lập quan hệ hợp tác giữa VIFC-HCMC với bang Hessen, Trung tâm Tài chính Frankfurt và các định chế tài chính tại thành phố Frankfurt. Mục tiêu là tăng cường kết nối hệ sinh thái tài chính Việt Nam với một trong những trung tâm tài chính lớn của châu Âu.

Phía bang Hessen đề xuất xây dựng Tuyên bố chung về hợp tác giữa bang Hessen, Frankfurt và phía Việt Nam, dự kiến xem xét ký kết trong quý I/2027. Đồng thời, hai bên nghiên cứu thành lập Nhóm công tác chung với sự tham gia của các cơ quan liên quan, mở rộng kết nối đến những định chế như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Börse).

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc là đề xuất hợp tác trong phát triển thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu xanh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Đại diện VIFC-HCMC cho biết thành phố đang nghiên cứu các phương thức huy động vốn phục vụ những dự án phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược. Trung tâm cũng phối hợp với các đối tác quốc tế, trong đó có Deutsche Bank, tìm hiểu khả năng tiếp cận nhà đầu tư tại Đức và châu Âu.

Trong quá trình này, VIFC-HCMC mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ bang Hessen và Frankfurt về phát hành trái phiếu xanh, đồng thời đề xuất phía Đức cử chuyên gia sang TP.HCM hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng khung pháp lý, hạ tầng thị trường vốn, kiểm toán nội bộ, tuân thủ và giám sát giao dịch.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (CHLB Đức), do ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen và ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, dẫn đầu.

Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính bang Hessen chia sẻ kinh nghiệm phát hành trái phiếu xanh của địa phương tại Đức với 3 đợt phát hành. Đáng chú ý, đợt phát hành gần nhất có giá trị 1,5 tỷ euro nhưng nhận được lượng đăng ký mua gấp 4 lần, tương đương khoảng 6 tỷ euro.

Phía Hessen cũng đề nghị đoàn công tác VIFC-HCMC tham gia cùng đoàn Bộ Tài chính Việt Nam trong chuyến làm việc tại Đức thời gian tới để tiếp tục trao đổi kinh nghiệm.

Bên cạnh thị trường vốn, phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao cũng được hai bên xác định là một trong những hướng hợp tác trọng tâm.

VIFC-HCMC đề xuất phối hợp với Trường Đại học Việt Đức (VGU), bang Hessen và các cơ sở giáo dục tại Frankfurt thông qua Học viện VIFC để xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và tổ chức thực tập tại các định chế tài chính ở Đức.

Phía Hessen bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ kết nối cơ hội thực tập, cung cấp thông tin về thủ tục thị thực, hành chính cho nhân sự VIFC-HCMC. Hai bên cũng trao đổi khả năng phát triển các chương trình đào tạo sau đại học và đào tạo điều hành trong lĩnh vực tài chính.

VIFC-HCMC muốn kết nối với các định chế tài chính lớn tại Đức.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC giới thiệu định hướng phát triển VIFC-HCMC theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế, với các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư thành lập pháp nhân và hoạt động tại trung tâm.

Theo đại diện VIFC-HCMC, bên cạnh lĩnh vực tài chính - ngân hàng, trung tâm cũng hướng đến thu hút các dịch vụ hỗ trợ như kiểm toán, tư vấn pháp lý, giáo dục, khách sạn và căn hộ phục vụ cộng đồng chuyên gia tài chính.

VIFC-HCMC đang mời gọi các ngân hàng Đức tham gia hệ sinh thái, đồng thời đề xuất tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối trung tâm với cộng đồng doanh nghiệp Đức tại TP.HCM vào đầu năm 2027.

Hai bên cũng đề cập khả năng tăng cường liên kết thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK), qua đó mở rộng kênh tiếp cận các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức đang hoạt động tại Việt Nam.