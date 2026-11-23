Ngày 23/11, trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao giấy chứng nhận thành viên VIFC-HCMC cho đại diện 7 doanh nghiệp mới. Các đơn vị này sở hữu tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD và dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho đại diện 7 doanh nghiệp.

Động thái này nâng tổng quy mô vốn dự kiến huy động của VIFC-HCMC lên 7,7 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030, sau đợt công bố 10 thành viên đầu tiên (2,7 tỷ USD) hồi tháng 10/2026. Đợt mở rộng lần này tập trung vào 3 nhóm hoạt động: kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa, cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp tài chính - công nghệ.

Trong số 7 thành viên mới của VIFC-HCMC, 3 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty nắm giữ vốn đầu tư (holding), tập trung huy động và kết nối nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư chiến lược. Trong đó, Vietnam Green Energy Investment Holding (thuộc Dragon Capital) lên kế hoạch huy động 50 triệu USD đến năm 2028 và thêm 100 - 200 triệu USD giai đoạn 2029 - 2030, nhằm phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo, với tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030.

Mekong Capital VIFC Limited (thuộc Mekong Capital Partners) dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032. Trong đó, doanh nghiệp định hướng huy động 200 triệu USD trong 2-3 năm tới để đầu tư vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án tại Việt Nam. Tại VIFC-HCMC, doanh nghiệp sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý quỹ, hướng tới thành lập và vận hành công ty quản lý quỹ.

Charming Land Vietnam (thuộc CMIA Capital Partners, Singapore) đặt mục tiêu huy động hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027-2035. Doanh nghiệp dự kiến tham gia thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị – công nghiệp tích hợp với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ USD.

Nhóm định hướng phát triển sở giao dịch hàng hóa tại VIFC-HCMC gồm TNHH một thành viên Sở Giao dịch hàng hóa quốc tế Việt Nam IFC (IFC Viet Nam International Commodity Exchange) và Công ty TNHH Sở Giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE Co.,Ltd).

Trong đó, IFC Viet Nam International Commodity Exchange có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng xây dựng nền tảng giao dịch hàng hóa và công cụ phái sinh, đồng thời kết nối với mạng lưới thanh toán bù trừ, dịch vụ tài chính thương mại, kho bãi và giao nhận hàng hóa. BCCE Co.,Ltd dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027 - 2028. Doanh nghiệp hướng tới phát triển thị trường giao dịch tập trung cho các nông sản thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, cao su thiên nhiên và bạc; đồng thời cung cấp công cụ phái sinh để doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người sản xuất phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Hệ sinh thái VIFC-HCMC được hoàn thiện thêm với hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm. 3V Advisors International tham gia quản lý quỹ Vietnam Go Global Fund I quy mô 300 triệu USD, cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán, sáp nhập (M&A) xuyên biên giới và huy động vốn quốc tế cho các doanh nghiệp trong nước. Corvia Technology (thuộc Ngân hàng MB) phụ trách cung cấp giải pháp an ninh mạng, tài chính số, định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro và tổ chức tài chính trong trung tâm.

Việc bổ sung 7 thành viên giúp mở rộng các lĩnh vực hoạt động của VIFC-HCMC, từ huy động vốn, giao dịch hàng hóa đến tư vấn đầu tư và cung cấp giải pháp công nghệ.