Các khách mời tại phiên thảo luận

Ngày 17-11, trong khuôn khổ Singapore FinTech Festival 2026, VIFC-HCMC phối hợp với Silver Lion Enterprise Impact Singapore (SLEI) tổ chức hội thảo giới thiệu về trung tâm.

Với sự phối hợp của đối tác Silver Lion Enterprise Impact Singapore (SLEI), hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu là nhà ngoại giao, đại diện các cơ quan, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và doanh nghiệp công nghệ tài chính.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết trung tâm ưu tiên phát triển quỹ đầu tư, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và sàn giao dịch hàng hóa. VIFC-HCMC cũng định hướng mở rộng sang tài chính hàng hải, tài chính hàng không và tài chính xanh.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, vốn quốc tế có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam. VIFC-HCMC hướng tới đa dạng hóa các kênh huy động vốn, kết nối nhà đầu tư quốc tế với các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kết hợp các mô hình tài chính hiện đại với thị trường tài chính truyền thống, tăng cường quản trị và kiểm soát rủi ro.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc SLEI, nhận định công nghệ sâu, chuyển dịch xanh, hạ tầng hàng hải và hàng không có dư địa thu hút đầu tư dài hạn. VIFC-HCMC có thể làm cầu nối đưa dòng vốn khu vực vào các lĩnh vực này, đồng thời kết nối kinh nghiệm quản lý tài sản và mạng lưới nhà đầu tư quốc tế với nhu cầu đầu tư của Việt Nam.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Singapore, cho biết kết nối tài chính là một trong những trụ cột hợp tác của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore, cùng với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo Đại sứ, VIFC-HCMC mở thêm cơ hội hợp tác trong phát triển hạ tầng, tài chính xanh, năng lượng xanh và tài sản số.