Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận 7 thành viên mới của VIFC-HCMC, sáng 23/11 - Ảnh: Nhật Đăng.

Ngày 23/11, VIFC-HCMC đã công bố thêm 7 thành viên mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính của mình. Với sự gia nhập của các thành viên này, tổng vốn huy động dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt 7,7 tỷ USD, trong đó 5 tỷ USD được huy động trong giai đoạn 2027-2030.

Lễ công bố diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với VIFC-HCMC mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc đa dạng hóa các cấu phần hoạt động, từ huy động và kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ.

Các thành viên mới bao gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Vietnam International Commodity Exchange Single-member LLC, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Co. Ltd. (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Co. Ltd, và Corvia Technology Co. Ltd. Tổng vốn điều lệ ban đầu của các thành viên này là khoảng 100 triệu USD.

Cụ thể, 7 thành viên được công bố lần này gồm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược, 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC, và 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.

Vietnam Green Energy Investment do Dragon Capital sở hữu và có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, dự kiến tăng dần lên 55 triệu USD đến năm 2027. Doanh nghiệp định hướng huy động vốn và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, với kế hoạch huy động 50 triệu USD đến năm 2028 và thêm 100–200 triệu USD trong giai đoạn 2029–2030.

Mekong Capital VIFC Limited do Mekong Capital Partners sở hữu và có vốn điều lệ 1 triệu USD. Doanh nghiệp dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027–2032. Công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường. Mekong Capital đang đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD trong vòng 2-3 năm tới, tập trung vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên đầu tư vào Việt Nam. Dự án này đã nhận được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam để triển khai.

Charming Land Vietnam là thành viên của CMIA Capital Partners, công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở ở Singapore. CMIA đã dẫn dắt và quản lý hơn 1 tỉ USD vốn đầu tư tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Danh mục tiêu biểu của CMIA trải rộng từ phát triển đô thị quy mô lớn, kinh doanh hàng xa xỉ đến công nghệ số toàn cầu. Charming Land Vietnam có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, là đầu mối thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị – công nghiệp tích hợp. Công ty dự kiến đầu tư vào các dự án với tổng mức đầu tư lên đến 2,1 tỉ USD, và nguồn vốn thu xếp tăng dần theo tiến độ lên hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027-2035.

IFC Vietnam International Commodity Exchange có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, định hướng trở thành một trong những tổ chức phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa chiến lược tại VIFC, với mục tiêu kiến tạo và vận hành Sở giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch, an toàn, có khả năng kết nối sâu rộng với các thị trường quốc tế.

Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, và đặt lộ trình tăng vốn chiến lược lên tối thiểu 1.500 tỉ đồng trong giai đoạn 2027–2028 để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nhằm đề nghị cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại VIFC.

3V Advisors International do 3V Partners sở hữu là đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD để đầu tư và đồng hành cùng những doanh nghiệp lớn tiếp theo của Việt Nam. 3V Partners dự kiến huy động thành công khoản đầu tiên 50–100 triệu USD trong năm 2026.

Corvia Technology Co. Ltd. thuộc hệ sinh thái Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) được định vị là cầu nối giữa năng lực ngân hàng và công nghệ để kiến tạo các giải pháp tài chính số, an ninh mạng, hiện đại hóa quy trình định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý 4/2026, VIFC-HCMC sẽ hỗ trợ những thành viên đã được cấp phép trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên trong VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.

Việc công bố thêm 7 thành viên mới không chỉ nâng tổng vốn huy động của VIFC-HCMC lên 7,7 tỷ USD mà còn mở rộng đáng kể hệ sinh thái tài chính của trung tâm này. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính với hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất của nền kinh tế. Với sự tham gia của các thành viên mới, VIFC-HCMC đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.