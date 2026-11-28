Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) vừa có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (Đức), do ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen; ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Tài chính bang Hessen, dẫn đầu.

Cùng với đề xuất xây dựng tuyên bố chung, phía Hessen nêu khả năng thành lập nhóm công tác chung với sự tham gia của các cơ quan liên quan. Hai bên cũng trao đổi về việc mở rộng kết nối với các định chế tại Frankfurt như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và Sở Giao dịch chứng khoán Đức (Deutsche Börse).

Về đào tạo nhân lực, VIFC-HCMC đề xuất thông qua Học viện VIFC phối hợp với Trường Đại học Việt Đức, bang Hessen và các đối tác giáo dục tại Frankfurt xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và tổ chức thực tập tại các định chế tài chính ở Frankfurt.

Trong lĩnh vực thị trường vốn, VIFC-HCMC quan tâm nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu xanh để huy động vốn cho các dự án phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược. Trung tâm đang phối hợp với các đối tác quốc tế, trong đó có Deutsche Bank, tìm hiểu khả năng tiếp cận nhà đầu tư Đức và châu Âu.

VIFC-HCMC cũng mong muốn bang Hessen và các đối tác tại Frankfurt chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các dự án thí điểm và cử chuyên gia đến TPHCM hỗ trợ kỹ thuật. Các nội dung được đề cập gồm xây dựng khung pháp lý trong 5 năm tới, phát triển hạ tầng thị trường vốn, tuân thủ, kiểm toán nội bộ và giám sát giao dịch.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Văn cho biết VIFC-HCMC ưu tiên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời thu hút các dịch vụ hỗ trợ như kiểm toán, tư vấn pháp lý, đào tạo và lưu trú. Ông cũng giới thiệu các chính sách ưu đãi về thuế, giấy phép lao động và cư trú dành cho nhà đầu tư thành lập pháp nhân tại trung tâm