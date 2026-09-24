VIFC-HCMC kết nối nguồn vốn quốc tế cho các dự án giáo dục

Thông tin từ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cho biết, theo thỏa thuận, Standard Chartered Bank sẽ tham gia với vai trò đối tác cấu trúc và thu xếp các gói tài chính. EQuest Capital, thành viên của VIFC-HCMC, là đầu mối tiếp nhận nguồn vốn trước khi phân bổ cho các dự án.

Lễ ký kết được thực hiện tại New York - Hoa Kỳ (ngày 23/9) trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: HIFC

Nguồn vốn quốc tế dự kiến huy động có quy mô lên tới 325 triệu USD, hướng tới đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục của EQuest tại Việt Nam, trong đó TP. Hồ Chí Minh được xác định là địa bàn trọng điểm.

Các dự án dự kiến bao gồm xây dựng phân hiệu đại học tập trung vào những lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn và kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

EQuest cũng dự kiến mở rộng liên kết với các trường, viện đại học quốc tế tại châu Á và Hoa Kỳ; đồng thời đầu tư phát triển hệ thống trường quốc tế, trường phổ thông tư thục và các nền tảng công nghệ giáo dục.

Bên cạnh việc thu xếp nguồn vốn, Standard Chartered dự kiến phối hợp nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm tín dụng và quản lý ngoại hối cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên quốc tế làm việc tại Việt Nam.

Ông Richard Dean McClellan, Tổng giám đốc điều hành VIFC-HCMC cho biết, sự hợp tác giữa EQuest và Standard Chartered thể hiện vai trò mà VIFC-HCMC hướng tới trong việc kết nối các định chế tài chính quốc tế với những dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Theo ông Trương Hoàng Nam, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Giáo dục EQuest, thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối của VIFC-HCMC, doanh nghiệp kỳ vọng từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

Sau lễ ký, các bên sẽ tiếp tục đánh giá tính khả thi, xác định cấu trúc tài chính và xây dựng lộ trình triển khai cho từng nhóm dự án. Việc huy động và giải ngân vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ thực tế, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý và phê duyệt cần thiết.