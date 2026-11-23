Sáng 23/11, trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm do UBND TP.HCM tổ chức, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố danh sách 7 thành viên mới, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, giao dịch hàng hóa, tư vấn tài chính và công nghệ.

Các thành viên gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Vietnam International Commodity Exchange Single-member LLC, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Co. Ltd. (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Co. Ltd và Corvia Technology Co. Ltd.

Trong đó, Vietnam Green Energy Investment Holding JSC do Dragon Capital sở hữu, định hướng huy động vốn phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với mục tiêu xây dựng danh mục dự án có tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030.

Mekong Capital VIFC Limited dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032, tập trung vào hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và phát triển các quỹ đầu tư. Doanh nghiệp cũng định hướng huy động 200 triệu USD đầu tư vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công bố và chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Charming Land Vietnam Company Limited thuộc CMIA Capital Partners (Singapore), định hướng thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị - công nghiệp tích hợp, với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 2,1 tỷ USD.

Đáng chú ý, hai thành viên IFC Vietnam International Commodity Exchange và BCCE Co., Ltd định hướng phát triển sở giao dịch hàng hóa. Trong đó, IFC Vietnam International Commodity Exchange có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, hướng đến xây dựng nền tảng giao dịch hàng hóa và phái sinh, kết nối với các dịch vụ thanh toán bù trừ, kho vận, giao nhận và tài chính thương mại.

BCCE Co., Ltd dự kiến nâng vốn điều lệ lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028, tập trung phát triển thị trường giao dịch các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như cà phê, hạt tiêu, cao su thiên nhiên và bạc.

Hai thành viên còn lại là 3V Advisors International và Corvia Technology. Trong đó, 3V Advisors International hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, huy động vốn quốc tế và hỗ trợ các thương vụ mua bán, sáp nhập xuyên biên giới (M&A). Doanh nghiệp đồng thời hướng đến quỹ Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD.

Corvia Technology Company Limited thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), tập trung phát triển giải pháp tài chính số, an ninh mạng, định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro.

Việc bổ sung các thành viên mới góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái VIFC-HCMC, kết nối nguồn vốn đầu tư với thị trường hàng hóa, dịch vụ tài chính và hạ tầng công nghệ, hướng đến xây dựng trung tâm tài chính có khả năng liên kết với thị trường quốc tế.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Sau hai đợt công bố, tổng quy mô vốn dự kiến của các thành viên đạt khoảng 7,7 tỷ USD.

Thời gian tới, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình pháp lý để xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026; đồng thời hỗ trợ các thành viên hoàn tất thủ tục cần thiết, hướng tới đưa sở giao dịch hàng hóa đầu tiên vào hoạt động.