VIFC-HCMC vừa tổ chức trao giấy chứng nhận cho 7 thành viên mới, nâng tổng số thành viên được công bố lên 17 doanh nghiệp.

Các thành viên mới tham gia vào ba nhóm hoạt động chính, gồm huy động và kết nối vốn đầu tư, phát triển sàn giao dịch hàng hóa, cùng các dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính. Đây là những cấu phần phục vụ định hướng phát triển các sản phẩm tài chính và kết nối nguồn vốn quốc tế của VIFC-HCMC.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (thứ tư từ bên trái qua) đại diện trao giấy chứng nhận cho 7 thành viên mới của VIFC-HCMC ngày 23-11/2026 - Ảnh: Nh.Đăng

Theo VIFC-HCMC, nhóm thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với kế hoạch huy động khoảng 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra vào tháng 10, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Như vậy, tổng quy mô vốn theo kế hoạch của hai nhóm thành viên đạt 7,7 tỷ USD.

Trong nhóm đầu tư, Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Dragon Capital, tập trung phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đặt mục tiêu xây dựng danh mục có tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030. Mekong Capital VIFC Limited dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032, đồng thời hướng tới phát triển hoạt động quản lý quỹ tại trung tâm tài chính quốc tế.

Cùng nhóm này, Charming Land Vietnam Company Limited, thuộc CMIA Capital Partners (Singapore), định hướng thu xếp vốn cho các dự án đô thị và công nghiệp tích hợp. Theo kế hoạch được công bố, doanh nghiệp hướng tới phát triển danh mục dự án trị giá khoảng 2,1 tỷ USD và thu xếp hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027-2035.

Ở lĩnh vực giao dịch hàng hóa, hai thành viên mới là IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company và Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE). Các doanh nghiệp này hướng tới phát triển hệ thống giao dịch hàng hóa gắn với thanh toán bù trừ, kho vận và giao nhận, qua đó mở rộng các công cụ giao dịch, quản lý rủi ro giá cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu.

Trong khi đó, 3V Advisors International Company Limited tập trung vào các dịch vụ tư vấn tài chính, huy động vốn và mua bán, sáp nhập (M&A) xuyên biên giới. Doanh nghiệp định hướng phát triển quỹ Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD, hỗ trợ các hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh quốc tế.

Thành viên còn lại là Corvia Technology Company Limited, thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), tham gia phát triển các giải pháp công nghệ tài chính, an ninh mạng, định danh khách hàng điện tử (eKYC), phòng chống rửa tiền và quản trị rủi ro. Đây là những dịch vụ hỗ trợ hoạt động của các tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong môi trường giao dịch số.

Việc bổ sung các thành viên mới gắn với bốn trụ cột sản phẩm mà VIFC-HCMC đang ưu tiên phát triển, gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính và thị trường phái sinh hàng hóa.

Theo VIFC-HCMC trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026. Đồng thời, trung tâm sẽ hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên tại VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.