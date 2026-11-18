Trong bối cảnh đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) định hướng trở thành đầu mối kết nối dòng vốn khu vực với các cơ hội đầu tư trong nền kinh tế thực, thay vì cạnh tranh trực tiếp với những trung tâm tài chính đã phát triển.

Giai đoạn ba sẽ xây dựng trụ sở hoàn chỉnh cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Định hướng này được VIFC-HCMC giới thiệu tại hội thảo quảng bá trung tâm trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện Singapore FinTech Festival 2026, với thông điệp “VIFC-HCMC: Nhịp đập mới của tài chính châu Á – Thái Bình Dương”. Việc lựa chọn Singapore làm địa điểm xúc tiến cũng cho thấy mục tiêu tiếp cận các định chế tài chính, nhà đầu tư và mạng lưới quản lý tài sản quốc tế, qua đó mở rộng khả năng kết nối nguồn vốn với thị trường Việt Nam.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nguồn vốn quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam. Nhu cầu đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông, năng lượng và chuyển đổi xanh đòi hỏi phải đa dạng hóa các kênh huy động vốn, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà đầu tư quốc tế với các dự án và cơ hội đầu tư trong nước.

Từ yêu cầu này, VIFC-HCMC xác định phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng, bao gồm quỹ đầu tư, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính (Fintech) gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) và sàn giao dịch hàng hóa. Các lĩnh vực tài chính chuyên sâu như tài chính hàng hải, tài chính hàng không và tài chính xanh cũng được đặt trong định hướng phát triển nhằm mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ và thu hút các dòng vốn chuyên biệt.

Để tạo sức hút đối với các định chế tài chính quốc tế, VIFC-HCMC hướng tới xây dựng môi trường hoạt động với cơ chế linh hoạt, chính sách ưu đãi thuế và quy trình phê duyệt đầu tư nhanh chóng. Cùng với đó, việc kết hợp thị trường tài chính truyền thống với các mô hình tài chính hiện đại phải đi đôi với yêu cầu về quản trị, minh bạch và kiểm soát rủi ro, qua đó tạo nền tảng cho dòng vốn quốc tế tham gia thị trường một cách an toàn, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc SLEI, trong bài phát biểu với chủ đề “Động cơ cộng sinh của châu Á – Thái Bình Dương", cũng nhấn mạnh tiềm năng kết nối nguồn lực tài chính khu vực với các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị dài hạn tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thanh Tuyền, công nghệ sâu, chuyển dịch xanh, hạ tầng hàng hải và hàng không là những lĩnh vực đang mở ra dư địa hợp tác và đầu tư. VIFC-HCMC có thể đóng vai trò cầu nối để dòng vốn được phân bổ vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế thực. Cách tiếp cận đồng kiến tạo, linh hoạt giữa các đối tác sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn, thay vì chỉ tập trung vào những kỳ vọng tăng trưởng.

“Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư nhìn thấy bức tranh tổng thể. Sự linh hoạt của việc đồng kiến tạo sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn. Chúng tôi không muốn vẽ một bức tranh màu hồng, mà hướng tới sự thịnh vượng chung cho ASEAN nói riêng và châu Á – Thái Bình Dương nói chung, tạo ra nền kinh tế thực và tác động thực”, bà Tuyền chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của VIFC-HCMC là lựa chọn mô hình cộng hưởng, bổ trợ cho các trung tâm tài chính hiện hữu, thay vì cạnh tranh trực tiếp hoặc sao chép những mô hình đã có. Đây cũng là cách tiếp cận được nhấn mạnh trong các phiên thảo luận tại hội thảo ở Singapore, xoay quanh triển vọng của các trung tâm tài chính khu vực và hạ tầng cần thiết để dòng vốn lưu chuyển an toàn, hiệu quả.

Theo đại diện VIFC-HCMC, Singapore có lợi thế về chiều sâu nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý tài sản, trong khi TP. Hồ Chí Minh có nền kinh tế thực tăng trưởng nhanh cùng nhu cầu vốn lớn. Hai thị trường có thể bổ trợ cho nhau nếu kết nối được năng lực tài chính quốc tế với các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Một bước đi cụ thể trong định hướng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế là việc PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân và bà Nguyễn Thanh Tuyền trao thư bày tỏ ý định hợp tác (LOI) về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage tại Singapore.

Trên cơ sở thư ý định, VIFC-HCMC và SLEI dự kiến phối hợp phát triển chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối trung tâm với mạng lưới các định chế tài chính tại những thị trường trọng điểm. Phạm vi tiếp cận nhà đầu tư được mở rộng từ ngân hàng, tổ chức quản lý tài sản tư nhân đến các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp Fintech.

Thông qua sáng kiến này, hai bên kỳ vọng đa dạng hóa mạng lưới nhà đầu tư, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, có cam kết đồng hành dài hạn, đồng thời đưa các cơ hội đầu tư tại Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng tài chính quốc tế.

SLEI (Silver Lion Enterprise Impact) là tổ chức có trụ sở tại Singapore, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên biên giới giữa khu vực công và khu vực tư, với trọng tâm là hành lang hợp tác Việt Nam – Singapore trong không gian kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Thông qua mạng lưới đối tác quốc tế, SLEI đóng vai trò kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển các cơ hội hợp tác và đầu tư giữa các thị trường trong khu vực. Qua đó, SLEI góp phần hỗ trợ VIFC-HCMC kết nối với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút vốn vào Việt Nam.