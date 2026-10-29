VIFC-HCMC công nhận 10 thành viên, dự kiến huy động 2,7 tỷ USD

Ngày 28/10/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức lễ trao quyết định công nhận tư cách thành viên cho 10 công ty holding đầu tiên.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp. Đây là bước khởi đầu trong quá trình hình thành hệ sinh thái tổ chức tài chính, đầu tư và kết nối nguồn vốn tại VIFC-HCMC.

Theo thông tin công bố, 10 doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp đạt 33,63 triệu USD. Trong khi đó, tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD. Con số 2,7 tỷ USD mới phản ánh kế hoạch huy động, đầu tư, không phải nguồn vốn đã được giải ngân.

Danh sách thành viên gồm EQuest Capital, Sơn Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Sài Gòn Marina IFC, Gemadept Holdings, Rovela Pay, REE Energy Finance, Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam, AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Các doanh nghiệp định hướng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, giáo dục, logistics, hàng hải, năng lượng, công nghệ tài chính, thanh toán và giao dịch hàng hóa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao quyết định công nhận 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ trung tâm tài chính. Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam đặt mục tiêu huy động, đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, Công ty TNHH REE Energy Finance dự kiến huy động 200 triệu USD cho các dự án năng lượng tái tạo. Đây là một trong những kế hoạch cho thấy định hướng kết nối nguồn vốn thông qua trung tâm tài chính với nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Ở lĩnh vực giáo dục, EQuest Capital dự kiến huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered, Chi nhánh New York, để phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam. Sơn Kim Capital IFC cũng dự kiến huy động 275 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC.

Theo định hướng triển khai, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tập trung vào hoạt động quỹ đầu tư và quản lý tài sản. Cơ chế cấp phép đang được xây dựng theo ba cấp độ, từ tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đến quản lý quỹ chuyên nghiệp và quỹ đại chúng.

Dự kiến trong tháng 11/2026, trung tâm hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế tiếp nhận quỹ đầu tư. Với ngân hàng, công ty chứng khoán và hoạt động kinh doanh có điều kiện, việc cấp phép sẽ thực hiện theo lộ trình pháp lý tương ứng.

Đáng lưu ý, quyết định công nhận tư cách thành viên VIFC-HCMC không thay thế giấy phép chuyên ngành. Khả năng hiện thực hóa kế hoạch huy động 2,7 tỷ USD sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thiện cơ chế, thu hút nhà đầu tư và triển khai các giao dịch thực tế.