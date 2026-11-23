Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trao chứng nhận thành viên cho các doanh nghiệp. Ảnh: Việt Dũng

Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC. Cụ thể, 7 thành viên được công bố lần này gồm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược; 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC; 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Như vậy, sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 7,7 tỷ USD.

Theo công bố, 7 thành viên mới bao gồm:

Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, do Dragon Capital sở hữu, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD. Doanh nghiệp định hướng huy động vốn và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

Mekong Capital VIFC Limited, do Mekong Capital Partners sở hữu, có vốn điều lệ 1 triệu USD. Tại VIFC, công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường.

Charming Land Vietnam Company Limited, thành viên của CMIA Capital Partners, công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở ở Singapore. , với vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, là đầu mối thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị - công nghiệp tích hợp.

IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single Member Limited Liability Company có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng trở thành một trong những tổ chức phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa chiến lược tại VIFC.

Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd). Khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, BCCE đặt lộ trình tăng vốn chiến lược lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028 để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhằm đề nghị cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại VIFC.

3V Advisors International Company Limited, do 3V Partners sở hữu, là đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD để đầu tư và đồng hành cùng những doanh nghiệp lớn tiếp theo của Việt Nam.

Corvia Technology Company Limited, công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), được định vị là cầu nối giữa năng lực ngân hàng và công nghệ để kiến tạo các giải pháp tài chính số, an ninh mạng.