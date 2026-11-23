Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM công bố thêm 7 thành viên mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

7 thành viên mới được VIFC-HCMC công bố gồm: 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding (tập trung huy động và kết nối nguồn vốn vào các lĩnh vực đầu tư chiến lược); 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa tại VIFC; 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại trung tâm.

Các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động giai đoạn 2027-2030 đạt 5 tỷ USD, gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited, và Corvia Technology Company Limited.

Trước đó, VIFC-HCMC công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau 2 đợt công bố, tổng vốn huy động trong giai đoạn 2027-2030 đạt 7,7 tỷ USD.

VIFC-HCMC sẽ hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất thủ tục cần thiết (như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan), hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên tại VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.

Vietnam Green Energy Investment Holding JSC do Dragon Capital sở hữu, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD. Doanh nghiệp định hướng huy động vốn và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Mekong Capital VIFC Limited do Mekong Capital Partners sở hữu, có vốn điều lệ 1 triệu USD. Tại VIFC, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường. Charming Land Vietnam Company Limited là thành viên của CMIA Capital Partners, công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở ở Singapore, với vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD. IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single Member Limited Liability Company có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng trở thành một trong những tổ chức phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa chiến lược tại VIFC. Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd). Khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, BCCE đặt lộ trình tăng vốn chiến lược lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027–2028. 3V Advisors International Company Limited do 3V Partners sở hữu, là đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD để đầu tư và đồng hành cùng những doanh nghiệp lớn tiếp theo của Việt Nam. Corvia Technology Company Limited, công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), được định vị là cầu nối giữa năng lực ngân hàng và công nghệ để kiến tạo các giải pháp tài chính số, an ninh mạng.