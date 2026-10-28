VIFC-HCMC công bố 10 thành viên, dự kiến huy động 2,7 tỷ USD

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, VIFC-HCMC tổ chức công bố 10 doanh nghiệp đầu tiên được công nhận tư cách thành viên. Các doanh nghiệp đã được Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xem xét, công nhận trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đại diện các cơ quan Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND Tp.HCM và ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC trao quyết định công nhận tư cách thành viên cho các doanh nghiệp.

10 doanh nghiệp đầu tiên tham gia VIFC-HCMC gồm Công ty TNHH EQuest Capital, Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC, Công ty TNHH VinaCapital International Partners, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings, Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay, Công ty TNHH REE Energy Finance, Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam, Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Lãnh đạo Tp.HCM cùng đại diện 10 doanh nghiệp thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC tại lễ công bố, với tổng quy mô cam kết đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD giai đoạn 2026-2027.

Các doanh nghiệp được công nhận lần này đều hoạt động theo mô hình holding, có chức năng chính là nắm giữ, quản lý vốn góp và cổ phần tại những doanh nghiệp khác. Lĩnh vực định hướng đầu tư trải rộng từ giáo dục, hạ tầng đô thị, hàng hải, logistics đến năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

VIFC-HCMC cho biết, việc công nhận tư cách thành viên không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện. Các ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư sẽ được xem xét cấp phép theo lộ trình, khi những quy định liên quan được ban hành.

Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của 10 thành viên đạt 33,63 triệu USD, trong khi quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD. Trong số các kế hoạch được công bố, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hoạt động của Trung tâm. Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu. Công ty TNHH EQuest Capital có kế hoạch huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh New York, phục vụ phát triển hạ tầng giáo dục, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam Tp.HCM.

Trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng, Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động khoảng 275 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng tại VIFC-HCMC, còn Công ty TNHH REE Energy Finance dự kiến huy động khoảng 200 triệu USD cho các dự án năng lượng tái tạo. Keppel đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, đặt mục tiêu huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, tùy thuộc điều kiện thị trường và cơ hội đầu tư.

Việc công nhận 10 công ty holding được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Quy trình đăng ký, công nhận, thay đổi và chấm dứt tư cách thành viên được triển khai thống nhất theo các quy định đã ban hành, làm cơ sở để VIFC-HCMC tiếp nhận và xem xét các doanh nghiệp tham gia.

VIFC-HCMC đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế cấp phép đối với hoạt động quản lý tài sản và quỹ đầu tư, dự kiến theo ba cấp độ gồm tư vấn đầu tư và quản lý danh mục; quản lý quỹ riêng lẻ, quỹ chuyên nghiệp; và quản lý quỹ đại chúng. Trung tâm dự kiến hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026, đồng thời mở rộng kết nối với các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.