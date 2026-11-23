Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ngày 23/11, VIFC-HCMC công bố thêm 7 thành viên mới hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, giao dịch hàng hóa, tư vấn tài chính và công nghệ.

Theo đó, 7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 hồi tháng 10, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Sau hai đợt, tổng vốn dự kiến huy động đạt khoảng 7,7 tỷ USD.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao chứng nhận công bố thành viên gia nhập Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Bảy thành viên mới gồm Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited, 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited.

Các thành viên mới được phân thành ba nhóm hoạt động chính: huy động và kết nối vốn đầu tư; phát triển giao dịch hàng hóa; tư vấn tài chính và công nghệ. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo được một doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển danh mục có tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030. Một đơn vị khác định hướng thu xếp, quản lý vốn cho các dự án khu đô thị và công nghiệp tích hợp với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 2,1 tỷ USD.

Ở lĩnh vực hàng hóa, hai doanh nghiệp định hướng phát triển hạ tầng giao dịch đối với các mặt hàng như cà phê, hạt tiêu, cao su thiên nhiên và bạc. Đây là nhóm hoạt động được kỳ vọng góp phần tăng tính minh bạch trong giao dịch, hỗ trợ doanh nghiệp và người sản xuất tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trong khi đó, các thành viên còn lại tập trung vào tư vấn tài chính, huy động vốn quốc tế, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tài chính số, an ninh mạng và quản trị rủi ro.

Theo kế hoạch, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý để xem xét cấp phép cho thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026. Đồng thời, trung tâm sẽ hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất thủ tục như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên tại VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.