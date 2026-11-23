Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận cho đại diện 7 tổ chức, doanh nghiệp gia nhập hệ sinh thái tài chính VIFC-HCMC. (Ảnh: VIFC-HCMC).

Lễ trao giấy chứng nhận cho các thành viên mới của VIFC-HCMC được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp trao giấy chứng nhận cho đại diện 7 tổ chức, doanh nghiệp gia nhập hệ sinh thái tài chính của Trung tâm.

Với sự bổ sung lực lượng mới này, tổng nguồn vốn huy động dự định của VIFC-HCMC đến năm 2030 sẽ đạt 7,7 tỷ USD; trong đó, riêng giai đoạn 2027-2030 dự định thu hút khoảng 5 tỷ USD.

Sự tham gia của các định chế mới thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng và hoàn thiện các trụ cột hoạt động của Trung tâm, từ huy động và kết nối dòng vốn đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa hiện đại đến cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu và giải pháp công nghệ tài chính tiên tiến.

Danh sách 7 thành viên mới được công bố đợt này bao gồm các công ty: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC; Mekong Capital VIFC Limited; Charming Land Vietnam Company Limited; IFC Vietnam International Commodity Exchange Single-member LLC; Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd); 3V Advisors International Co. Ltd; Corvia Technology Co. Ltd.

Về cơ cấu lĩnh vực hoạt động, 7 thành viên mới được phân bổ hài hòa theo ba nhóm chức năng trọng tâm của một trung tâm tài chính hiện đại. Thứ nhất là nhóm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ (holding), giữ vai trò hạt nhân trong việc huy động và kết nối các dòng vốn quốc tế vào những lĩnh vực đầu tư chiến lược của Việt Nam.

Cụ thể, Vietnam Green Energy Investment thuộc sở hữu của Dragon Capital, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD và lộ trình tăng lên 55 triệu USD vào năm 2027. Doanh nghiệp định hướng huy động vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo, đặt mục tiêu thu hút 50 triệu USD đến năm 2028 và bổ sung từ 100 đến 200 triệu USD trong giai đoạn 2029-2030, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Cùng thuộc nhóm này, Mekong Capital VIFC Limited (thuộc Mekong Capital Partners) có vốn điều lệ 1 triệu USD, dự định huy động 342 triệu USD giai đoạn 2027-2032. Bên cạnh tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD trong 2-3 năm tới để đầu tư vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, định hướng đã nhận được sự ủng hộ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thành viên thứ ba là Charming Land Vietnam (thuộc quỹ CMIA Capital Partners tại Singapore), khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, giữ vai trò đầu mối thu xếp vốn và phát triển các khu đô thị-công nghiệp tích hợp. Doanh nghiệp dự định tham gia các dự án có tổng mức đầu tư lên tới 2,1 tỷ USD và nâng dần quy mô vốn thu xếp lên hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027-2035.

Nhóm chức năng thứ hai gồm 2 doanh nghiệp phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa tại VIFC-HCMC. Trong đó, IFC Vietnam International Commodity Exchange có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng kiến tạo Sở giao dịch hàng hóa minh bạch, an toàn và liên thông quốc tế.

Song hành với đó, Sở Giao dịch cà-phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE) khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD và đặt lộ trình tăng lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028 để đáp ứng tiêu chuẩn cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa chuyên biệt tại VIFC, góp phần nâng tầm chuỗi giá trị nông sản Việt Nam.

Nhóm chức năng thứ ba gồm 2 doanh nghiệp bổ trợ hệ sinh thái về tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ. Trong đó, 3V Advisors International (thuộc 3V Partners) quản lý quỹ Vietnam Go Global Fund I quy mô mục tiêu 300 triệu USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp lớn của Việt Nam vươn ra quốc tế, dự định hoàn tất đợt huy động đầu tiên từ 50-100 triệu USD ngay trong năm 2026.

Về hạ tầng công nghệ, Corvia Technology Co. Ltd (thuộc hệ sinh thái Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB) đóng vai trò cầu nối tài chính-công nghệ, tập trung phát triển giải pháp tài chính số, an ninh mạng, định danh điện tử, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro chuẩn quốc tế.

Thời gian tới, VIFC-HCMC sẽ đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý để xem xét cấp phép cho các định chế ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản ngay trong quý IV/2026; đồng thời hỗ trợ các thành viên hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn nhằm sớm đưa các giao dịch đầu tiên vào vận hành.

Việc mở rộng quy mô với 7 thành viên mới là bước đi cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa thị trường tài chính với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của nền kinh tế thực. Qua đó, VIFC-HCMC từng bước khẳng định vai trò động lực tăng trưởng mới, hướng tới vị thế trung tâm tài chính quốc tế uy tín, hiện đại của Việt Nam và khu vực.