VIFC-HCMC: Cầu nối vốn quốc tế và động lực thu hút đầu tư

Ông Brook Colin Taylor, CEO Công ty TNHH VinaCapital International Partners, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, ngày 28/10.

Cần tạo thuận lợi cho dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, ông Brook Colin Taylor, CEO Công ty TNHH VinaCapital International Partners, cho rằng VIFC-HCMC sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án tại Việt Nam.

Theo ông, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỷ USD vốn đầu tư để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trung và dài hạn. Nguồn vốn này không thể chỉ dựa vào thị trường trong nước mà cần được huy động từ nước ngoài, qua đó đặt ra yêu cầu về một cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho dòng vốn quốc tế. VIFC-HCMC đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho quá trình này.

CEO Công ty TNHH VinaCapital International Partners nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư quốc tế không chỉ quan tâm đến cơ hội đầu tư mà còn cần một môi trường đủ minh bạch và đơn giản, với hệ thống quy tắc, quy định và pháp luật quen thuộc để họ có thể nhanh chóng triển khai hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần cơ chế cho phép dòng vốn vào và ra khỏi Việt Nam thuận lợi, quy trình cấp phép nhanh chóng, hạn chế chậm trễ, cũng như hệ sinh thái các tổ chức tài chính hỗ trợ, bao gồm ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty quản lý tài sản.

Về triển vọng của VIFC-HCMC trong 5 năm tới, ông Brook Colin Taylor nhận định, cần đặt ra những mục tiêu thực tế, tập trung vào việc xây dựng nền tảng ban đầu và chứng minh khả năng đóng góp của trung tâm đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Một trong những kết quả mong muốn là sự hiện diện của một số tổ chức tài chính lớn như ngân hàng, công ty quản lý tài sản và công ty chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ VIFC.

Bên cạnh đó, ông kỳ vọng VIFC có thể ghi nhận những dự án thành công, thu hút vốn đầu tư, triển khai đầu tư hiệu quả và tạo điều kiện để dòng vốn được chuyển trở lại ra nước ngoài. Theo ông, thành công không chỉ nằm ở việc đưa vốn vào Việt Nam mà còn ở khả năng bảo đảm dòng vốn có thể luân chuyển theo cả hai chiều. Nếu điều này được chứng minh trong 5 năm đầu tiên, VIFC-HCMC sẽ có cơ sở để thu hút thêm vốn trong 5-10 năm tiếp theo.

Về các sản phẩm đầu tư nên được ưu tiên, ông Brook Colin Taylor đề xuất tập trung vào những lĩnh vực tương đối đơn giản, gồm vốn đầu tư tư nhân (private equity), tín dụng tư nhân (private credit), tài trợ hạ tầng và tài chính xanh. Đây là những lĩnh vực mà theo ông, Việt Nam có nhu cầu lớn và có khả năng thu hút nguồn cung vốn từ nước ngoài.

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Keppel Việt Nam.

Mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bên

Về phần mình, ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Keppel Việt Nam, cho biết Keppel vinh dự là một trong 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC.

Sau gần 40 năm hoạt động tại Việt Nam, Keppel đã phát triển song hành cùng đất nước, đóng góp vào quá trình đô thị hóa thông qua các dự án phát triển chất lượng cao và các giải pháp bền vững. Việc tham gia VIFC-HCMC đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo ông, Keppel là đơn vị quản lý tài sản toàn cầu, có năng lực vận hành trong các lĩnh vực kết nối, hạ tầng và bất động sản. Thông qua việc tham gia VIFC-HCMC, doanh nghiệp mong muốn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và đối tác kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Keppel mong muốn xây dựng các nền tảng đầu tư nhằm tập hợp những nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Theo ông Joseph Low, các nền tảng này có thể huy động tới 1 tỷ USD vốn đầu tư. Tuy nhiên, quy mô thực tế sẽ phụ thuộc vào sự tham gia của nhà đầu tư, điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam.

Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam bày tỏ kỳ vọng mạng lưới toàn cầu, năng lực vận hành và khả năng quản lý tài sản của Keppel, kết hợp với sự hỗ trợ từ Chính phủ, sẽ góp phần đưa VIFC-HCMC phát triển lên tầm cao mới, hướng tới trở thành một trung tâm tài chính và đầu tư thực sự của khu vực.

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, TP. Hồ Chí Minh đã công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Danh sách gồm EQuest Capital; Sơn Kim Capital IFC; VinaCapital International Partners; Sài Gòn Marina IFC; Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Rovela Pay; REE Energy Finance; Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).