Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027–2030, tập trung vào kết nối vốn đầu tư, phát triển thị trường hàng hóa và cung cấp dịch vụ tài chính, công nghệ. Đây là thông tin được công bố trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm được UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng 23/11.

Theo đó, 7 thành viên gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited.

Trong đó, 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding tập trung huy động và kết nối nguồn vốn đầu tư; 2 doanh nghiệp định hướng phát triển sở giao dịch hàng hóa; 2 doanh nghiệp còn lại cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức trong Trung tâm.

Trong nhóm các tổ chức huy động và kết nối vốn, Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, do Dragon Capital sở hữu, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, dự kiến tăng lên 55 triệu USD vào năm 2027. Doanh nghiệp định hướng huy động vốn đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Kế hoạch đặt ra là huy động 50 triệu USD đến năm 2028 và thêm 100–200 triệu USD trong giai đoạn 2029–2030, hướng tới phát triển danh mục dự án có tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030.

Mekong Capital VIFC Limited, do Mekong Capital Partners sở hữu, có vốn điều lệ 1 triệu USD và dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027–2032. Tại VIFC-HCMC, doanh nghiệp trước mắt cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường, đồng thời hướng tới mục tiêu thành lập và vận hành một công ty quản lý quỹ tại Trung tâm.

Một trong những định hướng đầu tư được Mekong Capital theo đuổi là huy động 200 triệu USD trong vòng 2–3 năm tới, tập trung vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án tại Việt Nam. Dự án đã nhận được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai.

Thành viên thứ ba trong nhóm này là Charming Land Vietnam Company Limited, thuộc CMIA Capital Partners – công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở tại Singapore. Được thành lập năm 2003, CMIA đã tham gia quản lý và dẫn dắt hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Với vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, Charming Land Vietnam định hướng thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị – công nghiệp tích hợp. Tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án lên đến 2,1 tỷ USD, trong khi nguồn vốn thu xếp dự kiến tăng dần theo tiến độ, đạt hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027–2035.

Đáng chú ý trong đợt công bố lần này là sự xuất hiện của 2 doanh nghiệp định hướng phát triển sở giao dịch hàng hóa tại VIFC-HCMC, gồm IFC Viet Nam International Commodity Exchange và BCCE Co., Ltd.

IFC Viet Nam International Commodity Exchange có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa với nền tảng giao dịch hiện đại, minh bạch và có khả năng kết nối với các thị trường quốc tế.

Bên cạnh cung cấp nền tảng giao dịch hàng hóa và các công cụ phái sinh phục vụ phòng ngừa rủi ro biến động giá, doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, kết nối giao dịch với thanh toán bù trừ, kho vận, giao nhận hàng hóa, chứng thư kho điện tử và các dịch vụ tài chính thương mại. Định hướng này nhằm góp phần tiêu chuẩn hóa hàng hóa, nâng cao tính minh bạch trong xác lập giá, đồng thời tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giao dịch và phân phối toàn cầu.

Trong khi đó, BCCE Co., Ltd khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, dự kiến tăng vốn lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027–2028 để đáp ứng các điều kiện đề nghị cấp phép thành lập sở giao dịch hàng hóa tại VIFC-HCMC. Doanh nghiệp định hướng phát triển thị trường giao dịch tập trung đối với các mặt hàng có thế mạnh và tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam như cà phê, hạt tiêu, cao su thiên nhiên và bạc. Khi đi vào hoạt động, sở giao dịch dự kiến cung cấp cơ chế xác lập giá tham chiếu minh bạch, đồng thời phát triển các công cụ phái sinh giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người sản xuất chủ động phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Việc phát triển các sở giao dịch hàng hóa được kỳ vọng bổ sung một cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC, kết nối thị trường tài chính với hoạt động sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm nâng cao vai trò của thị trường hàng hóa trong định giá, quản trị rủi ro và tài trợ thương mại.

Hai thành viên còn lại là 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited, tập trung vào dịch vụ tư vấn tài chính và giải pháp công nghệ.

3V Advisors International, do 3V Partners sở hữu, là đơn vị quản lý quỹ Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD, hướng đến đầu tư và đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng. 3V Partners dự kiến huy động đợt vốn đầu tiên từ 50–100 triệu USD trong năm 2026.

Cùng với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, 3V Advisors International cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, huy động vốn quốc tế và hỗ trợ các thương vụ mua bán, sáp nhập xuyên biên giới (M&A) cho doanh nghiệp Việt Nam. Quy mô vốn hướng tới trong năm 2027 đối với các dự án đang triển khai lên đến 2 tỷ USD.

Trong khi đó, Corvia Technology Company Limited là doanh nghiệp công nghệ thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Công ty tập trung phát triển các giải pháp tài chính số, an ninh mạng, định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu, quản trị rủi ro và tuân thủ. Sự tham gia của Corvia được kỳ vọng bổ sung năng lực công nghệ cho các tổ chức tài chính hoạt động tại VIFC-HCMC, trong bối cảnh yêu cầu về bảo mật dữ liệu, quản trị rủi ro và hiện đại hóa hạ tầng vận hành ngày càng được đặt ra cao hơn.

Trước đợt công bố này, tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 diễn ra hồi cuối tháng 10/2026, VIFC-HCMC đã giới thiệu 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau hai đợt công bố, tổng quy mô vốn dự kiến huy động của các thành viên VIFC-HCMC đạt khoảng 7,7 tỷ USD. Việc mở rộng thành viên lần này cho thấy định hướng phát triển Trung tâm không chỉ tập trung vào các hoạt động tài chính truyền thống mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái liên kết giữa huy động vốn, đầu tư, giao dịch hàng hóa, tư vấn và công nghệ.

Theo VIFC-HCMC, trong thời gian tới, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026. Đồng thời, Trung tâm sẽ hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên trong VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.