Viettronics Tân Bình sắp 'rót' 10,8 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông

Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (Viettronics Tân Bình, HOSE: VTB) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền.

Theo Nghị quyết số 32, HĐQT Viettronics Tân Bình thống nhất chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 10% trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Với 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viettronics Tân Bình dự kiến chi khoảng 10,8 tỷ đồng để trả phần cổ tức còn lại của năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào 7/10/2026. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Sản phẩm của Viettronics Tân Bình (Ảnh: VTB).

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2026, Viettronics Tân Bình ghi nhận doanh thu thuần 71,6 tỷ đồng, tăng khoảng 21,4% so với mức 58,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế đạt 9,24 tỷ đồng, tăng khoảng 46,4% so với 6,31 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận sau soát xét của doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh so với báo cáo trước đó. Cụ thể, trên báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 trước soát xét đạt 9,75 tỷ đồng, nhưng sau soát xét còn 9,23 tỷ đồng, giảm khoảng 520 triệu đồng, tương đương 5,33%.

Trong khi đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế trước soát xét đạt 9,57 tỷ đồng, sau soát xét còn 9,24 tỷ đồng, giảm khoảng 330 triệu đồng.

Theo giải trình của Viettronics Tân Bình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng giảm 5,33% sau soát xét là do Công ty trích lập bổ sung chi phí dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con theo nguyên tắc thận trọng. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn tài chính và phản ánh phù hợp giá trị thực tế của khoản đầu tư tại thời điểm lập báo cáo.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VTB của Viettronics Tân Bình đang ghi nhận nhịp tăng trong những phiên gần đây.

Kết phiên 18/9/2026, VTB tăng 0,2 điểm, tương đương 1,5%, lên 13.500 đồng/cổ phiếu, với 2.500 cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch khoảng 33,75 triệu đồng.

Trước đó, trong phiên 17/9, VTB tăng 0,76% lên 13.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh đạt 3.100 cổ phiếu. Phiên 16/9, cổ phiếu này cũng tăng 0,76%, đóng cửa tại 13.200 đồng/cổ phiếu với 700 cổ phiếu được sang tay.

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) là công ty có sản phẩm Thương Hiệu Quốc Gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực công nghệ, sản xuất, kinh doanh tài chính, bất động sán... trong đó công nghệ là ưu tiên. Sản phẩm kinh doanh của VTB được chia làm 4 nhóm: Nhóm sản phẩm AV: gồm có Tivi, Đầu DVD - VCD, âm ly Karaoke. VTB có 2 trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm tại Tp.HCM và Hà nội, 2 nhà máy với 4 dây chuyền sản xuất. Công ty có hệ thống phân phối và bảo hành được xây dựng trên toàn quốc.