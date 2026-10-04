Viettel Y Fest 2026 mãn nhãn đêm nhạc lan tỏa sức hút văn hóa, du lịch Lai Châu

Tiết mục văn nghệ tại đêm nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu

Đêm nhạc Viettel Y-Fest 2026 sôi động giữa lòng Tây Bắc

Đêm nhạc hội quy tụ Hòa Minzy, Phương Ly, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc và Double2T. Mỗi nghệ sĩ mang đến màu sắc riêng, từ pop trẻ trung đến những giai điệu giàu cảm xúc và rap mang âm hưởng vùng cao. Double2T khuấy động khán giả với tiết mục mở màn; Anh Tú thể hiện ca khúc “Mẹ yêu con”, còn sự xuất hiện của Hòa Minzy nhận được sự cổ vũ nhiệt tình.

Điểm nhấn thị giác của sự kiện là sân khấu lấy cảm hứng từ văn hóa vùng cao và họa tiết thổ cẩm. Thiết kế này đưa dấu ấn địa phương vào không gian biểu diễn, giúp khán giả nhận diện sắc màu Tây Bắc ngay trong một chương trình âm nhạc hiện đại.

Đông đảo khán giả đến xem đêm nhạc mang chủ đề “Nhịp điệu cuộc sống”.

Chương trình không bán vé, phục vụ công chúng và khách hàng Viettel. Riêng khu vực FANZONE gần sân khấu, khách hàng nhận vé thông qua đăng ký dịch vụ.

Cách tổ chức này mở rộng cơ hội tiếp cận hoạt động giải trí quy mô lớn cho người dân địa phương và du khách.

Kết nối công nghệ với sắc màu văn hóa

Trong các ngày diễn ra sự kiện, người tham dự được trải nghiệm công nghệ 5G, hệ sinh thái số Viettel Tammi và dịch vụ TV360. Các không gian tương tác đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân thông qua hoạt động trực tiếp.

Trước đó khảng 200 diễn viên quần chúng thuộc các đội văn nghệ dân tộc Mông, Giáy, Lự, Thái, tham gia giao lưu, trình diễn theo hình thức diễu diễn đường phố.

Trang phục, âm nhạc và những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống tạo nên dấu ấn riêng cho không gian lễ hội.

Đặc biệt, sự kiện có khu trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản có quy mô 200 m², giới thiệu đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Không gian ẩm thực được lên kế hoạch với hơn 100 gian hàng tại Đại lộ Lê Lợi, đường Phạm Văn Đồng và một số địa điểm thuộc phường Tân Phong.

Việc bố trí các hoạt động văn hóa, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm bên cạnh đêm nhạc tạo điều kiện để du khách có thêm trải nghiệm. Người đến xem biểu diễn có thể tìm hiểu sản vật, gặp gỡ các chủ thể sản xuất và cảm nhận đời sống văn hóa địa phương ngay tại khu vực tổ chức.

Hoạt động Y-Fest đến các địa phương nhằm đưa trải nghiệm công nghệ, âm nhạc và giải trí đến gần hơn với cộng đồng. Sự kết hợp này tạo cơ hội giới thiệu bản sắc vùng cao tới nhóm công chúng trẻ, đồng thời tăng sự kết nối giữa người dân và du khách.

Tạo điểm nhấn quảng bá du lịch

Chương trình và các hoạt động hưởng ứng diễn ra đến hết ngày 4/10. UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức sự kiện nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, giải trí và quảng bá tiềm năng du lịch.

Theo kế hoạch, ngày 4/10, Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” được tổ chức tại xã Sin Suối Hồ. Hoạt động hưởng ứng này kết nối đêm nhạc với trải nghiệm cảnh quan, mở thêm lựa chọn khám phá Lai Châu cho người tham dự.

Từ sức hút của âm nhạc đến các không gian văn hóa, sản vật và hoạt động ngoài trời, Viettel Y-Fest 2026 tạo thêm một điểm hẹn cho du lịch Lai Châu.

Cơ hội tiếp theo là chuyển sự quan tâm dành cho đêm nhạc thành những hành trình trải nghiệm, để du khách biết đến địa phương qua cả cảnh quan, văn hóa và chất lượng dịch vụ.