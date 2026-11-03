Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật

Sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia, đưa thuật toán mật mã Việt Nam tích hợp trực tiếp vào silicon, tạo tiền đề vững chắc bảo vệ chủ quyền số từ công nghệ lõi.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thăm khu trưng bày các sản phẩm bán dẫn do Viettel nghiên cứu thiết kế, chế tạo.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Quyết định số 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Chip VGC v1.0 đánh dấu bước tiến làm chủ thiết kế chip của Việt Nam

Suốt hơn 80 năm qua, Ngành Cơ yếu Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ các thuật toán mật mã trên phần mềm để bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, bài toán đặt ra trong bối cảnh chip nhập khẩu có thể làm lộ lọt dữ liệu là phải tạo ra lớp bảo vệ ngay trên phần cứng - tức đưa trực tiếp thuật toán mật mã quốc gia vào chính con chip.

Để đáp ứng yêu cầu này, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel cùng phát triển nền tảng bán dẫn bảo mật, với VGC v1.0 là sản phẩm đầu tiên. Trong đó, M2 - Ban Cơ yếu Chính phủ xác định yêu cầu bảo mật, xây dựng thuật toán và tiêu chí đánh giá, Trung tâm Bán dẫn Viettel đảm nhiệm thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip.

Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 × 10 mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm.

Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 × 10 mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Theo kết quả đo kiểm, chip mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ. Bên cạnh hiệu năng xử lý, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bản thiết kế trước khi chuyển tới nhà máy chế tạo, nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt hoặc dịch ngược.

Trên thế giới, nhiều nhà sản xuất tích hợp chip hoặc phần cứng bảo mật chuyên dụng vào thiết bị số để hỗ trợ xử lý mật mã và bảo vệ dữ liệu, như Titan M trên một số thiết bị Pixel của Google hay Secure Enclave trên các nền tảng của Apple. VGC v1.0 cũng được phát triển theo định hướng này.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ khẳng định: "Giá trị lâu dài của việc thiết kế, chế tạo chip VGC v1.0 nằm ở nền tảng công nghệ đã hình thành, kinh nghiệm thiết kế, tích hợp và kiểm chứng đã tích lũy, cùng đội ngũ kỹ sư từng bước trưởng thành qua quá trình thực hiện. Đây là cơ sở để chúng ta kế thừa và phát triển các thế hệ chip bảo mật tiếp theo".

Chip và các thiết bị ứng dụng cần tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm, đánh giá và kiểm định theo yêu cầu của từng môi trường sử dụng. Năng lực công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả được kiểm chứng trong thực tiễn.

Trong quý I/2026, lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong kinh tế - xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Chip VGC v1.0 là ví dụ sinh động về sự phối hợp hiệu quả mô hình 3 nhà, trong đó Nhà nước giữ vai trò định hướng, đặt ra những bài toán lớn của quốc gia; các nhà nghiên cứu trong vai trò phát triển giải pháp mới, có hàm lượng công nghệ cao; và doanh nghiệp trong việc phối hợp nghiên cứu, thiết kế và đưa kết quả thành sản phẩm có tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sự gắn kết này giúp phát huy thế mạnh của từng bên, tập trung nguồn lực giải quyết những yêu cầu thực tiễn, đưa khoa học, công nghệ phục vụ thiết thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội”.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, đây là lần đầu tiên, Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel đã tích hợp thành công thuật toán mã khối quốc gia MKV vào chip VGC v1.0, qua đó xây dựng nền tảng bán dẫn bảo mật thế hệ mới. Đội ngũ Việt Nam trực tiếp thực hiện các khâu từ nghiên cứu thuật toán mật mã, thiết kế cấu trúc vi mạch đến kiểm thử chip. Kết quả này đánh dấu bước tiến trong làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và phát triển nền tảng bán dẫn bảo mật “Make in Việt Nam”.

"Để có được kết quả hôm nay, hơn 40 kỹ sư, chuyên gia và nhà khoa học của hai đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn. Có những lần thử nghiệm ban đầu chưa thành công, các đồng chí vẫn kiên trì làm lại, từng bước hoàn thiện sản phẩm", Đại tướng Phan Văn Giang cho biết và nhấn mạnh: "Đây là động lực, là quyết tâm, là tinh thần dám đi vào cái khó, cái chưa có trong tư duy nhận thức. Chúng ta đi sau nhưng không đi chậm, và đi để vượt lên”.

Nền tảng bán dẫn bảo mật: Bệ phóng cho các thế hệ chip do Việt Nam tự chủ

Bên cạnh con chip VGC v1.0, lễ công bố đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của nền tảng bán dẫn bảo mật. Dựa trên kiến trúc tập lệnh mở RISC-V, đội ngũ kỹ sư thiết kế bộ xử lý có thể chủ động điều chỉnh từ đó làm chủ thiết kế từ gốc cùng quy trình kiểm chứng; giúp những sản phẩm sau kế thừa thành quả đã có thay vì bắt đầu lại từ đầu.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm bán dẫn công nghệ cao của Viettel.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định: “Giá trị lớn hơn của chip VGC v1.0 nằm ở năng lực nền tảng đã được hình thành và có thể kế thừa. Viettel cam kết cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phát triển các thế hệ chip bảo mật do người Việt làm chủ, đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt của quốc gia”.

VGC v1.0 bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Tiếp theo là đưa chip VGC v1.0 phục vụ hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, nơi có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành.

Trong thời gian tới, Viettel tiếp tục đi sâu và phát triển công nghệ thiết kế chip. Năng lực này là cơ sở để Viettel phát triển các dòng chip lưỡng dụng cho trí tuệ nhân tạo, viễn thông 6G, camera thông minh, Internet vạn vật, UAV và robot, từng bước giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong các lĩnh vực then chốt.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm cho biết thêm: “Trong môi trường số, yêu cầu bảo vệ thông tin phải được đặt ra ngay từ phần cứng thực thi mật mã. Nền tảng bán dẫn bảo mật và chip VGC v1.0 tạo cơ sở để Ngành Cơ yếu chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu bảo mật đặc thù của Việt Nam”.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel đã ký thỏa thuận theo bốn trụ cột hợp tác trọng tâm, cụ thể: Hai bên triển khai phương án đưa VGC v1.0 vào sản xuất loạt, hướng tới trang bị cho các thiết bị bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tập đoàn Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ký thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, hai bên phối hợp phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, tích hợp các thành phần mật mã chuyên dụng cho những ứng dụng quy mô lớn; đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng.

Đặc biệt, thỏa thuận cũng đặt ra việc thử nghiệm sản phẩm trên thiết bị thực tế, kiểm định và đánh giá trước khi đưa vào sử dụng.

Cùng với nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Hòa Lạc đang được Viettel xây dựng, thỏa thuận hợp tác này là lời khẳng định bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong việc tiến tới làm chủ trọn vẹn chuỗi giá trị bán dẫn - thiết kế - sản xuất - đóng gói, góp phần bảo đảm an ninh nguồn cung trước những biến động địa chính trị.

Sự kiện ra mắt Chip VGC v1.0 và nền tảng bán dẫn bảo mật đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của Việt Nam từ vị thế người sử dụng công nghệ thành nhà kiến tạo công nghệ, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong việc chủ động bảo vệ chủ quyền số quốc gia.