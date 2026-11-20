Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Sau thời gian triển khai quyết liệt, chương trình đã hoàn thành phủ sóng tại 1.856 điểm lõm sóng trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố, trong đó có 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư. Viettel đã đầu tư, lắp đặt 1.337 trạm thu phát sóng di động (BTS), đưa mạng di động tốc độ cao đến với khoảng 130 nghìn người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đáng chú ý, chương trình hoàn thành sớm 2 tháng so với kế hoạch Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao, góp phần thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm thông tin liên lạc tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, trước khi triển khai, toàn tỉnh có 91 thôn và 176 cụm dân cư, với trên 22.600 người dân chưa có sóng di động để nghe, gọi và truy cập Internet tốc độ cao. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp của Tập đoàn Viettel, trong năm 2026, Viettel Tuyên Quang đã đầu tư, phát sóng 199 trạm BTS, trở thành địa phương có số trạm phát sóng lớn đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau tỉnh Sơn La (246 trạm). Nhờ vậy đã cơ bản giải quyết tình trạng lõm sóng tại các thôn, cụm dân cư nói trên; nâng tỷ lệ dân số toàn tỉnh được phủ sóng 4G đạt 98%.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc đưa hạ tầng viễn thông đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc hoàn thành xóa các điểm lõm sóng thể hiện sự quyết tâm của Bộ Quốc phòng, các địa phương và Viettel trong thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ viễn thông.