Viettel ra mắt Trung tâm Logistics tại Đà Nẵng: Kết nối chuỗi cung ứng miền Trung - Tây Nguyên

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Dự lễ ra mắt, về phía Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Về phía địa phương có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Nằm cách Cảng Liên Chiểu khoảng 1km, kết nối trực tiếp quốc lộ 1A, Cảng Tiên Sa và Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có lợi thế trong chuỗi logistics, là cơ sở gom hàng hóa từ các vùng sản xuất trong khu vực và từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo trước khi xuất qua cảng; đồng thời tiếp nhận và phân phối hàng chuyển đi các trung tâm tiêu thụ trong nước.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: VINH ANH

Trung tâm có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300m², tích hợp 7 nhóm công năng bao trùm toàn chuỗi, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan, đến dịch vụ giá trị gia tăng, logistics cho thương mại điện tử và điều hành số.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng trọn gói dịch vụ logistics từ một nhà cung cấp, không phải tự đầu tư kho bãi, nhân lực, hệ thống vận hành riêng, đồng thời theo dõi được tình trạng hàng hóa nhờ dữ liệu được kết nối.

Quá trình khai thác tại Trung tâm được tự động hóa với hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường. Trung tâm cũng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, không chỉ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viettel mà còn đối với định hướng phát triển logistics của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng đang tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt là khu bến cảng Liên Chiểu, hệ thống giao thông kết nối, các khu công nghiệp, khu kinh tế và Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (ở giữa) cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Cùng với việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, phát triển thương mại, công nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế mới, thành phố cần có một hệ thống logistics hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới.

Thành phố kỳ vọng sự hình thành Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng sẽ góp thêm một mắt xích quan trọng trong quá trình đó.

Bên trong Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

"Điều thành phố mong muốn không chỉ là có thêm một trung tâm logistics được đầu tư bài bản, mà quan trọng hơn là trung tâm phải hoạt động hiệu quả, có khả năng kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại trên địa bàn.

Đặc biệt, với lợi thế về công nghệ, hạ tầng số và mạng lưới hoạt động rộng khắp của Viettel, chúng tôi mong muốn trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý kho vận, vận chuyển, phân phối hàng hóa; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và thị trường", Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham quan khu vực giới thiệu công nghệ hiện đại của Viettel trong lĩnh vực logistics. Ảnh: VINH ANH

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh, việc hoàn thiện và đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động là một bước đi cụ thể của Viettel nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo thêm động lực phát triển cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước.

Từ cửa ngõ Liên Chiểu, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng cùng mạng lưới hạ tầng của Viettel Post trên cả nước sẽ góp phần đưa hàng hóa miền Trung đi nhanh hơn, xa hơn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics của khu vực.