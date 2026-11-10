Viettel Post ra mắt Trung tâm Logistics quy mô 719 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự sự kiện ra mắt Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng.

Với tổng mức đầu tư 719 tỷ đồng trên quy mô 8,6 ha, dự án nằm cách bến cảng Liên Chiểu khoảng 1km và kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A. Sự ra đời của trung tâm giúp hoàn thiện hạ tầng kho vận 3 miền của Viettel Post, đưa hàng hóa luân chuyển Bắc - Nam rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện.

Sở hữu khu nhà kho rộng 39.300m², dự án cung cấp giải pháp logistics trọn gói tích hợp 7 nhóm công năng. Quá trình khai thác được tự động hóa sâu rộng bằng hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số, giúp xử lý đơn hàng nhanh hơn 33% và hướng tới mô hình logistics xanh bằng điện mặt trời.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: Năm 2026, ngành logistics Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng từ 14 - 16%. Tuy nhiên, chi phí logistics vẫn ở mức khá cao và hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Đầu tư cho logistics không chỉ là đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn của quốc gia. Việc khẩn trương đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động hôm nay là một bước đi cụ thể của Viettel nhằm hiện thực hóa chủ trương đó, tạo thêm động lực phát triển cho Đà Nẵng và cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt và đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động.

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết dự án là điều kiện quan trọng giúp địa phương thu hút đầu tư. Khi chuỗi cung ứng thông suốt và chi phí được tiết giảm, dư địa tăng trưởng của thành phố sẽ rộng mở hơn; đồng thời cam kết Đà Nẵng sẽ luôn tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất để nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng.

Hệ thống băng chuyền phân loại hàng hóa tự động bên trong Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng.

Không dừng lại ở lĩnh vực kho vận, Viettel tiếp tục dồn lực triển khai hàng loạt dự án trọng điểm tại Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành phủ sóng 100% tại 8 thôn, bản “lõm sóng” trong tháng 10-2026, thời gian tới, hệ sinh thái hạ tầng của Viettel sẽ tiếp tục mở rộng với trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế ALC, Trung tâm Dữ liệu Hòa Khánh, Tòa nhà văn phòng Phạm Văn Đồng (dự kiến khởi công tháng 12-2026) và Tổ hợp tòa tháp đôi Sông Hàn, phấn đấu hoạt động cuối năm 2027.