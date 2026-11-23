Viettel Ninh Bình trao tặng xe máy điện cho Đại sứ lan tỏa Viettel Tammi của Trường THPT Đại An.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong ngành giáo dục, việc ứng dụng các nền tảng công nghệ vào quản lý, giảng dạy và học tập ngày càng trở nên cần thiết. Không chỉ hỗ trợ hoạt động chuyên môn, công nghệ còn mở ra phương thức kết nối mới giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh, giúp việc trao đổi thông tin được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn. Viettel Tammi là nền tảng cuộc sống số hợp nhất do Viettel phát triển, tích hợp hơn 250 dịch vụ thuộc hơn 50 lĩnh vực.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Đại An tham gia chương trình lan tỏa ứng dụng Tammi.

Trong lĩnh vực giáo dục, ứng dụng cung cấp các tiện ích phục vụ giao tiếp, trao đổi thông tin, chia sẻ tài liệu và kết nối trực tuyến. Thông qua tính năng Tammi OA, mỗi nhà trường có thể xây dựng kênh thông tin chính thức, chủ động truyền tải các thông báo, kế hoạch hoạt động, lịch học, lịch họp phụ huynh và những nội dung cần thiết đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Giáo viên có thể sử dụng các tiện ích nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến để trao đổi công việc, chia sẻ tài liệu, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh trong quản lý, giáo dục học sinh.

Phụ huynh có thể chủ động theo dõi thông tin từ kênh chính thức của nhà trường, nắm bắt kịp thời các hoạt động, kế hoạch giáo dục và phối hợp với nhà trường trong quá trình chăm sóc, giáo dục con em.

Với học sinh, việc tiếp cận nền tảng cũng là cơ hội để học sinh làm quen với các công cụ số, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ và hình thành ý thức khai thác các tiện ích trực tuyến phục vụ học tập.

Đối với Trường THPT Đại An, chương trình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám hiệu, sự phối hợp tích cực của đội ngũ giáo viên và hưởng ứng của đông đảo học sinh. Trong đó, Bí thư Đoàn trường đã đảm nhận vai trò Đại sứ Lan tỏa Tammi, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn học sinh cài đặt, trải nghiệm và sử dụng ứng dụng. Sự tham gia của tổ chức Đoàn cùng các tập thể lớp đã góp phần đưa nền tảng đến gần hơn với học sinh.

Theo đại diện Viettel Ninh Bình, việc triển khai Viettel Tammi tại các trường học không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, cài đặt ứng dụng mà hướng tới hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong công việc, học tập và giao tiếp hằng ngày. Viettel Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ người dùng khai thác những tính năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Viettel Ninh Bình trao các phần thưởng cho tập thể lớp có thành tích trong triển khai, lan tỏa ứng dụng Tammi.

Viettel Ninh Bình trao các phần thưởng cho học sinh có thành tích trong triển khai, lan tỏa ứng dụng Tammi.

Tại chương trình, Viettel Ninh Bình đã trao tặng xe máy điện cho Đại sứ lan tỏa Viettel Tammi của Trường THPT Đại An; đồng thời trao các phần thưởng cho những tập thể lớp và học sinh có thành tích tích cực trong triển khai, lan tỏa ứng dụng. Hoạt động nhằm ghi nhận sự đồng hành của nhà trường, giáo viên và học sinh, khuyến khích việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong môi trường giáo dục.