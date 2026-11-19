Ngày 25/11 tới, TAND khu vực 4, TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1985, trú tại Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Chiến bị truy tố liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng