Viettel nêu vướng mắc khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học - công nghệ cho chuyển đổi số
Sáng 19/11, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn 2024 - 2026 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải - Phó Trưởng đoàn giám sát dẫn đầu đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viettel-neu-vuong-mac-khi-su-dung-quy-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-cho-chuyen-doi-so-10444219.html