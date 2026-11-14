Viettel muốn mua 27 triệu cổ phiếu MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với mức giá chào bán 15.090 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền ngân hàng dự kiến huy động đạt 3.018 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này đều được phân bổ cho 6 tổ chức trong nước. Nếu giao dịch hoàn tất, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 100.687,5 tỷ đồng lên gần 102.687,5 tỷ đồng.

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Đáng chú ý, danh sách đăng ký mua có sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp quân đội gồm Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Đông Bắc. Ba đơn vị này dự kiến mua tổng cộng 97 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng giá trị gần 1.464 tỷ đồng và chiếm 48,5% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Tính đến cuối tháng 9/2026, cơ cấu cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn của MB cũng ghi nhận 3 doanh nghiệp quân đội gồm Viettel (nắm giữ 1,48 tỷ cổ phiếu, tương đương 14,7% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất), Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (8,43%) và Tân Cảng Sài Gòn (7,08%).

Xét theo quy mô đăng ký trong đợt phát hành này, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà đầu tư mua nhiều nhất trong cả 6 tổ chức với 50 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 754,5 tỷ đồng. Còn được biết đến với tên gọi Binh đoàn 12, đây là đơn vị xây dựng hạ tầng trực thuộc Bộ Quốc phòng, tham gia nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước. Năm 2025, tổng công ty ghi nhận doanh thu hơn 15.715 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước và đạt lợi nhuận 444 tỷ đồng.

Đứng thứ hai trong nhóm doanh nghiệp quân đội là Tập đoàn Viettel với kế hoạch mua 27 triệu cổ phiếu, tương đương 407,4 tỷ đồng. Là một trong những tập đoàn nhà nước có quy mô lớn nhất Việt Nam, Viettel đạt doanh thu hợp nhất 220.400 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 13,8% và ghi nhận lợi nhuận trước thuế 56.800 tỷ đồng. Đơn vị quân đội còn lại là Tổng công ty Đông Bắc (Binh đoàn 19) đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu, trị giá 301,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh than. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Đông Bắc đạt doanh thu hợp nhất 19.078 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 659 tỷ đồng, tăng lần lượt 26,78% và 20,73% so với cùng kỳ.

MB công bố danh sách 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu đợt này.

Bên cạnh 3 đơn vị quân đội, đợt chào bán còn thu hút 3 định chế tài chính và đầu tư lớn. Trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đăng ký mua 46 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 694 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến mua 32 triệu cổ phiếu với giá trị gần 483 tỷ đồng. Cái tên cuối cùng trong danh sách là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), dự kiến chi hơn 377 tỷ đồng để sở hữu 25 triệu cổ phiếu MBB.

Song song với kế hoạch tăng vốn điều lệ qua kênh cổ phiếu, MB cũng tích cực thực hiện các hoạt động huy động và cơ cấu lại nguồn vốn trái phiếu. Cụ thể, vào ngày 28/10/2026, ngân hàng đã huy động thành công 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã MBBL12633 tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/10/2032. Dù các chi tiết về tài sản đảm bảo, danh tính trái chủ và mục đích phát hành không được thuyết minh cụ thể, dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất cố định 9%/năm.

Ở chiều ngược lại, MB đã lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mã MBBL2431023 và MBBL2431024 vào ngày 21/12/2026 tới đây, sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh cùng các nguồn thu và nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng. Hai lô trái phiếu này có giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, cùng được phát hành vào tháng 12/2024 với kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào tháng 12/2031.