Liên danh VTS do Viettel và Singtel đồng chủ trì còn có sự tham gia của các đối tác: AIS từ Thái Lan, VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Ảnh: Đức Thọ

Liên danh VTS do Viettel và Singtel đồng chủ trì đã khởi công tuyến cáp quang biển VTS kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore.

Về quy mô kỹ thuật, toàn tuyến cáp quang biển VTS (Việt Nam - Thái Lan - Singapore) dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành trong quý IV-2030. Riêng trục Việt Nam - Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, thời gian dữ liệu truyền đi và quay về giữa hai nước dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính chôn sâu 3 m, so với 1-1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do đánh bắt và thả neo tàu, nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp biển.

Ở những tuyến cáp trước đây, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn và sử dụng dung lượng có sẵn. Với vai trò khởi xướng dự án, Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi - khâu then chốt xác định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống.

Dự án còn có sự tham gia của AIS từ Thái Lan, cùng VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Với vai trò quyết định, lần đầu tiên Việt Nam làm chủ một tuyến cáp quốc tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác quốc tế. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Như vậy, tuyến cáp VTS bổ sung một hướng kết nối quốc tế mới đi thẳng Singapore, trung tâm trung chuyển dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời có nhánh sang Thái Lan. Với tuyến này, Việt Nam có thêm một hướng đi để giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu.