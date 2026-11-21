Việt Nam có chiều dài bờ biển và biên giới đất liền dài hàng nghìn ki-lô-mét nên yêu cầu trinh sát, bảo vệ chủ quyền từ xa được đặt ra vô cùng cấp thiết. Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã giao Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) chinh phục dòng UAV chiến lược tầm cao trung bình, thời gian bay dài, phân khúc công nghệ đỉnh cao mà hiện chỉ có số ít quốc gia thực sự làm chủ.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, đội ngũ kỹ sư Viettel nghiên cứu các mẫu UAV tiên tiến trên thế giới, không sao chép mà đặt mình vào vị trí người thiết kế để hiểu những bí quyết công nghệ. Mô hình hóa, thiết kế, chế tạo được triển khai song song để rút ngắn thời gian. UAV U3 có sải cánh dài, trần bay hàng nghìn mét, bán kính hoạt động cả nghìn ki-lô-mét, khả năng bay liên tục hàng chục giờ đồng hồ. UAV trinh sát đa năng tầm xa U3 đã khẳng định Việt Nam có năng lực ngày càng cao trong thiết kế, chế tạo UAV công nghệ cao.

UAV đa năng tầm xa do Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (VHT) nghiên cứu, sản xuất trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh do VHT cung cấp

Trong khi các dự án UAV cùng loại trên thế giới thường mất 2-5 năm, thì chưa đầy một năm sau khi Viettel nhận nhiệm vụ, tháng 2-2025, nguyên mẫu U3 đã bay thử lần đầu trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Từ chuyến bay đầu tiên, đến nay, các kỹ sư Viettel đã tích lũy gần 300 giờ bay, hàng trăm bài bay đánh giá với tổng quãng đường hàng nghìn ki-lô-mét. Năm 2026, lần đầu tiên U3 đã hoàn thành chuyến bay quan sát biển, đảo cách đất liền hàng trăm ki-lô-mét.

Đòi hỏi cấu hình khí động, động lực học phải bảo đảm được điều kiện ổn định, bay trong thời gian dài. Các kết cấu của UAV luôn phải được tối ưu để có thể mang được tải trọng lớn và bay được cự ly xa. Hệ thống điều khiển phải hoạt động tin cậy trong các dải nhiệt độ, áp suất thay đổi. Trên UAV đều được tích hợp hệ thống chống, cảnh báo va chạm, hệ thống nhận diện hàng không giúp U3 có thể hoạt động chung vùng trời với các máy bay dân dụng bình thường.

Ở độ cao hàng nghìn mét, không khí loãng, nhiệt độ khoảng âm 30 độ C, hệ thống điều khiển thích nghi, điều hòa vi môi trường và nhiên liệu đa khoang bảo toàn giữ cân bằng trọng tâm giúp máy bay ổn định suốt nhiều giờ. Từ xa hàng trăm ki-lô-mét, U3 vẫn truyền video và nhận lệnh điều khiển theo thời gian thực. Camera quang điện-hồng ngoại tích hợp trí tuệ nhân tạo phát hiện tàu, thuyền ở cự ly hàng chục ki-lô-mét, cả ngày lẫn đêm. Là UAV cỡ lớn được phát triển theo các tiêu chuẩn quân sự, U3 cất, hạ cánh hoàn toàn tự động, với quỹ đạo tham khảo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, hướng tới lưỡng dụng và xuất khẩu.

Mỗi chặng phát triển của U3 đều được Viettel trực tiếp kiểm tra, đánh giá. Đến nay, sau các đợt kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt, U3 đã hoàn thành nghiệm thu, sẵn sàng đưa vào trang bị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Viettel nhìn nhận: “Thành công của chuyến bay nghiệm thu là thành quả của một quá trình nghiên cứu và phát triển, tiệm cận công nghệ cao của nước ngoài”.

Hiện, U3 đang được phối hợp bay huấn luyện cùng các đơn vị, sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Chế tạo thành công UAV cỡ lớn khẳng định năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tránh phụ thuộc, bị can thiệp từ khí tài nhập khẩu, mở đường cho hệ sinh thái tác chiến hiện đại. Không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, U3 còn là nền tảng lưỡng dụng. Khả năng bay liên tục nhiều giờ và quan sát xa cả ngày lẫn đêm giúp U3 có thể tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vùng thiên tai, khảo sát vùng ngập lụt bị chia cắt, giám sát tàu cá trên các vùng biển rộng. Sự thành công của U3 không chỉ là một dấu mốc công nghệ mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất của Viettel, thể hiện khát vọng làm chủ bầu trời, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.