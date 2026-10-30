Viettel khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Dự buổi Lễ còn có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án được triển khai nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trong giai đoạn 1, Viettel đã đầu tư xây dựng hạ tầng, lắp đặt và đưa vào vận hành các thiết bị, dây chuyền công nghệ, từng bước hình thành năng lực sản xuất tại cơ sở. Đội ngũ kỹ sư chủ động nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao độ an toàn trong vận hành. Qua quá trình triển khai, Tập đoàn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực kỹ thuật và từng bước làm chủ công nghệ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, ở giai đoạn 2, Viettel tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất. Song song với đầu tư cơ sở vật chất, Tập đoàn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của đội ngũ kỹ sư trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cải tiến sản phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Viettel đạt được trong quá trình triển khai dự án. Đại tướng nhấn mạnh, giá trị của công trình không chỉ thể hiện ở quy mô nhà xưởng, mức độ hiện đại của dây chuyền, thiết bị mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ công nghệ, tổ chức sản xuất an toàn, hiệu quả và tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Viettel tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; gắn hoạt động nghiên cứu, sản xuất với yêu cầu thực tiễn và định hướng hiện đại hóa Quân đội, qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của dự án, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Việc triển khai Dự án góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; hướng tới xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.