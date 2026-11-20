Các tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong đó có Viettel Điện Biên.

Sau hơn 7 tháng triển khai trên phạm vi toàn quốc, chương trình đã đưa vào hoạt động 1.337 trạm phát sóng, cung cấp mạng di động tốc độ cao cho khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có trên 50 người. Qua đó, nâng tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc lên 99,7%.

Tại Điện Biên, với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai, Viettel Điện Biên đã huy động nhân lực, phương tiện, vật tư và thiết bị, tổ chức thi công tại nhiều địa bàn có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Từ tháng 4 - 10/2026, đơn vị triển khai 108 trạm thu phát sóng BTS, gồm 78 trạm xây dựng mới và 30 trạm lắp đặt bổ sung trên hạ tầng hiện có. Qua đó, khắc phục 185 điểm lõm sóng thuộc mạng Viettel, trong đó 122 thôn, bản và 63 cụm dân cư; hoàn thành phủ sóng tại 52 thôn, bản còn lõm sóng theo kết quả rà soát của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 26 cá nhân, 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. Viettel Điện Biên là một trong 18 tập thể được nhận Bằng khen.

Việc khắc phục các điểm lõm sóng góp phần mở rộng vùng phủ sóng viễn thông; tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ số, phục vụ đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.