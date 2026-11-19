Kết quả được xác lập bằng các giải pháp do đội ngũ kỹ sư Viettel tự nghiên cứu, phát triển và đang vận hành thương mại, đưa Viettel vào nhóm nhà mạng dẫn đầu toàn cầu về năng lực mạng tự trị.

Viettel đặt ra lộ trình tới năm 2030 đưa toàn bộ mạng lưới đạt mức tự trị Cấp độ 4 và tiến tới Cấp độ 5 ở những lĩnh vực phù hợp

Chứng nhận được trao cho hai nghiệp vụ trọng điểm trong vận hành mạng di động là tối ưu vùng phủ sóng và tối ưu năng lượng, do Tổng Công ty Mạng lưới Viettel triển khai. Toàn bộ kết quả được hội đồng chuyên gia của TM Forum thẩm định độc lập dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, qua nhiều vòng phản biện theo bộ tiêu chí quốc tế.

Mạng lưới tự vận hành, nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng

Mạng tự trị là thế hệ mạng viễn thông có khả năng tự giám sát, tự phân tích, tự ra quyết định và tự xử lý sự cố, trong khi con người giữ vai trò đặt mục tiêu và kiểm soát giới hạn an toàn.

TM Forum chia năng lực vận hành mạng tự trị thành 6 cấp độ, từ Cấp 0 là vận hành thủ công đến Cấp 5 là tự vận hành hoàn toàn. Cấp 5 hiện chưa có tiêu chuẩn đánh giá, vì vậy Cấp độ 4 là ngưỡng cao nhất ngành viễn thông thế giới đang công nhận, và chỉ một số ít nhà mạng chạm tới như China Telecom, China Mobile (Trung Quốc), NBN Co (Australia), Korea Telecom (Hàn Quốc)...

Kết quả được xác lập bằng các giải pháp do đội ngũ kỹ sư Viettel tự nghiên cứu, phát triển và đang vận hành thương mại, đưa Viettel vào nhóm nhà mạng dẫn đầu toàn cầu về năng lực mạng tự trị

Ở nghiệp vụ tối ưu vùng phủ sóng, Viettel đạt điểm tuyệt đối 4.0, là chứng nhận duy nhất trên thế giới đạt mức điểm này theo chuẩn mới ban hành, vượt mức 3.7 của các nhà mạng quốc tế khác. Ở nghiệp vụ tối ưu năng lượng, Viettel cũngthuộc số ít nhà mạng đạt Cấp độ 4 theo bộ tiêu chuẩn mới nhất và khắt khe nhất của TM Forum.

Thay vì chờ khách hàng phản ánh hay tổ chức các đợt đo kiểm kéo dài hàng tháng, hệ thống của Viettel giám sát chất lượng mạng liên tục trên toàn quốc, tự phát hiện và khắc phục điểm sóng yếu trong vài giờ. Tại các sự kiện lớn, thời gian điều chỉnh rút xuống chỉ khoảng 2 phút. Nhờ đó, năng lực phục vụ của toàn mạng tăng thêm hơn 3% ngay trên hạ tầng sẵn có.

Đối với bài toán năng lượng, hệ thống tự điều tiết hoạt động của trạm phát sóng theo nhu cầu sử dụng thực tế, chỉ giảm công suất vào giờ thấp điểm và khôi phục ngay khi chất lượng có dấu hiệu suy giảm. Giải pháp giúp Viettel tiết kiệm chi phí điện năng mỗi năm, đồng thời cắt giảm phát thải, góp phần xây dựng hạ tầng số xanh và bền vững.

Làm chủ công nghệ lõi

Việc tự nghiên cứu và phát triển giúp Viettel làm chủ hoàn toàn thuật toán, dữ liệu và quy trình vận hành, chủ động nhân rộng sang các nghiệp vụ khác mà không phụ thuộc vào giải pháp và bản quyền nước ngoài. Riêng hệ thống tối ưu vùng phủ có chi phí phát triển chỉ bằng chưa đầy một phần mười so với phí mua giải pháp tương đương từ đối tác quốc tế.

Mạng tự trị cũng định hình lại vai trò của đội ngũ kỹ sư. Các tác vụ lặp lại được hệ thống đảm nhận, kỹ sư chuyển sang thiết lập mục tiêu, quản trị rủi ro và huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Mọi quyết định của hệ thống đều minh bạch, được lưu vết đầy đủ và có thể đảo ngược bất cứ lúc nào, bảo đảm con người luôn nắm quyền kiểm soát.

Thay vì chờ khách hàng phản ánh hay tổ chức các đợt đo kiểm kéo dài hàng tháng, hệ thống của Viettel giám sát chất lượng mạng liên tục trên toàn quốc, tự phát hiện và khắc phục

Đánh giá về thành tựu của Viettel, ông George Glass, Giám đốc Công nghệ TM Forum khẳng định: “Trên thế giới hiện nay, chưa có nhà mạng nào vượt qua Cấp độ 4 ở cả hai kịch bản này. Thành tựu đó đưa Viettel vươn lên vị thế nhóm nhà mạng dẫn đầu toàn cầu về năng lực tự trị hạ tầng đã áp dụng thương mại, mang lại giá trị vận hành thực tế và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng”.

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, "chứng nhận Cấp độ 4 cho thấy mạng tự trị đã chuyển từ định hướng chiến lược thành năng lực vận hành thực tế của Viettel. Đây mới là chặng đầu. Chúng tôi sẽ nhân rộng năng lực này trên toàn mạng lưới và các thị trường quốc tế, để khách hàng có kết nối ổn định hơn mỗi ngày".

Hai chứng nhận Cấp độ 4 là cột mốc mở đầu cho lộ trình Viettel đặt ra đến năm 2030: đưa toàn bộ mạng lưới đạt mức tự trị Cấp độ 4 và tiến tới Cấp độ 5 ở những lĩnh vực phù hợp. Khi đó, mạng viễn thông sẽ trở thành một hạ tầng có khả năng tự cảm nhận, tự điều chỉnh và tự phục hồi, làm nền móng cho kinh tế số và kỷ nguyên AI.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Viettel tập trung phát triển các nền tảng công nghệ lõi như mô hình AI chuyên biệt cho ngành viễn thông và "bản sao số" của mạng lưới, cho phép kiểm chứng mọi phương án trên môi trường mô phỏng trước khi áp dụng vào thực tế. Năng lực tự trị sẽ được mở rộng sang Internet cố định, truyền dẫn và mạng lõi, đồng thời đưa tới các thị trường quốc tế nơi Viettel đầu tư.

Song song, Viettel cùng TM Forum xây dựng bộ thước đo giá trị cho mạng tự trị và chia sẻ kết quả vận hành với cộng đồng viễn thông toàn cầu. Từ vị thế đơn vị áp dụng tiêu chuẩn, Viettel đang từng bước tham gia đóng góp vào chuẩn mực vận hành mạng lưới thế hệ mới của ngành viễn thông thế giới.

TM Forum (TeleManagement Forum) là hiệp hội toàn cầu phi lợi nhuận của các nhà mạng viễn thông và nhà cung cấp giải pháp công nghệ, chuyên xây dựng tiêu chuẩn chung cho ngành viễn thông. Năm 2019, TM Forum công bố khung đánh giá Mạng tự trị, hiện được các nhà mạng hàng đầu như Vodafone, China Mobile, China Telecom hay Rakuten Mobile sử dụng làm thước đo năng lực.