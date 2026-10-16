Viettel Construction (CTR) đạt 617 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã ck: CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2026 với doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tháng 9/2025.

Tính riêng quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 4.293 tỷ đồng, tăng gần 8%. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 215 tỷ đồng, cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Viettel Construction đạt gần 12.343 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 617 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 79% kế hoạch năm ở cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Theo kế hoạch năm 2026, Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu 15.653 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 778 tỷ đồng.

Như vậy, trong 3 tháng cuối năm, CTR còn khoảng 3.310 tỷ đồng doanh thu và 161 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Xét theo từng lĩnh vực, xây dựng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của Viettel Construction. Doanh thu mảng này trong 9 tháng đạt gần 4.670 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Mảng giải pháp và dịch vụ kỹ thuật ghi nhận doanh thu hơn 2.140 tỷ đồng, tăng tới 51%. Giá trị hợp đồng xây dựng ký mới trong 9 tháng đạt khoảng 4.595 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, hoạt động vận hành khai thác mang về 4.754 tỷ đồng, tăng 6%. Dù vẫn là lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn nhất, tỷ trọng của mảng này trong tổng doanh thu đã giảm. Cụ thể, doanh thu vận hành khai thác chiếm khoảng 39% tổng doanh thu 9 tháng, thấp hơn mức 45% cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, Viettel Construction đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu 28.790 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.315 tỷ đồng, đồng thời hướng tới mục tiêu lọt Top 100 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Việt Nam. So với mục tiêu dài hạn này, kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đang duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số ở cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế, trong đó các mảng xây dựng và dịch vụ kỹ thuật đang tăng nhanh hơn tốc độ chung.