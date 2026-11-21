Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng, đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện nhằm kết nối, chia sẻ các giải pháp công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh Diễn đàn Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt.

Tại diễn đàn, Viettel Telecom giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số phục vụ quản trị, điều hành, bán hàng, chăm sóc khách hàng và bảo đảm an toàn thông tin. Trong đó, Viettel Tendoo hỗ trợ quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; Tendoo Workspace giúp số hóa quy trình quản trị, phối hợp công việc; Tammi hỗ trợ kết nối, chăm sóc khách hàng. Cùng với đó là các giải pháp điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

Công bố chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của diễn đàn là việc Viettel công bố 3 chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng. Các chương trình tập trung vào quản lý bán hàng, quản trị doanh nghiệp và giao dịch điện tử. Bên cạnh ưu đãi về chi phí, doanh nghiệp còn được tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Khách mời trải nghiệm các giải pháp chuyển đổi số của Viettel Telecom.

Với mạng lưới triển khai tại 34 tỉnh, thành phố và 20.000 nhân sự chuyên trách, Viettel Telecom hướng tới mở rộng hợp tác với các địa phương trên cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.