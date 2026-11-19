Diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng, đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Việc đưa công nghệ vào quản lý, vận hành không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các đại biểu tại sự kiện công bố Chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh với hệ sinh thái giải pháp số.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố xác định kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Vì vậy, chuyển đổi số cần được triển khai rộng khắp, bắt đầu từ những hoạt động thiết thực như thanh toán bằng mã QR, sử dụng hóa đơn điện tử và kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.

Đa dạng giải pháp số, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Tại diễn đàn, Viettel giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số được phát triển theo hướng toàn diện, kết nối các lĩnh vực quản trị, vận hành, chăm sóc khách hàng, hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin.

Các giải pháp tiêu biểu gồm Viettel Tendoo hỗ trợ quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; Tendoo Workspace phục vụ số hóa quy trình quản trị, phối hợp công việc và điều hành doanh nghiệp; Tammi hỗ trợ kết nối, chăm sóc khách hàng; cùng các dịch vụ Viettel Cloud, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Tammi OA được giới thiệu là kênh thông tin và chăm sóc khách hàng chính thức dành cho doanh nghiệp, tổ chức, hỗ trợ gửi thông báo, tra cứu dịch vụ và tương tác trực tiếp với khách hàng. Hiện nền tảng này có khoảng 23 triệu người dùng và đặt mục tiêu mở rộng lên 100 triệu người dùng.

Theo Viettel, điểm nhấn của hệ sinh thái là khả năng cung cấp giải pháp linh hoạt theo quy mô, ngành nghề và nhu cầu thực tế. Từ những nền tảng đơn giản, dễ sử dụng dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ đến các giải pháp tư vấn, thiết kế và tích hợp riêng cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cùng với cung cấp công nghệ, Viettel cho biết hiện có mạng lưới triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với khoảng 20.000 nhân sự chuyên trách, hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tư vấn, triển khai đến vận hành và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Dành 370 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là việc Viettel công bố 3 chương trình hỗ trợ chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba nhóm giải pháp được tập trung hỗ trợ gồm: Quản lý bán hàng thông qua nền tảng Viettel Tendoo; quản trị doanh nghiệp bằng Tendoo Workspace, hỗ trợ số hóa quản trị nhân sự và nâng cao hiệu quả vận hành; giao dịch điện tử với giải pháp hợp đồng điện tử, giúp đơn giản hóa quy trình ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh các ưu đãi về chi phí, Viettel phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thực tế triển khai tại một số doanh nghiệp cho thấy hiệu quả bước đầu từ việc ứng dụng các giải pháp số. Tại cửa hàng ô mai Gia Bảo (Hà Nội), việc sử dụng Viettel Tendoo giúp rút ngắn thời gian tổng hợp số liệu từ khoảng 2 giờ mỗi ngày xuống còn vài phút.

Trong khi đó, Công ty Xây lắp điện Hecico (Hải Phòng) ứng dụng giải pháp số hóa quy trình phê duyệt, điều hành và phối hợp công việc giữa các dự án trên ba miền, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt từ 2-3 ngày xuống còn vài phút.

Đối với doanh nghiệp Hàn Quốc HyoJung Softtech, việc ứng dụng các giải pháp về hóa đơn điện tử, dữ liệu và thanh toán số giúp tiết kiệm khoảng 113 giờ làm việc mỗi tháng. Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistic Hoàng Phát sử dụng giải pháp quản lý vận tải để giám sát phương tiện, kiểm soát hành trình và tối ưu hoạt động vận chuyển, qua đó giảm từ 30-40% chi phí cung đường và nhiên liệu theo chia sẻ của doanh nghiệp.

Hướng tới mở rộng chương trình hợp tác trên toàn quốc

Từ chương trình triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel Telecom mong muốn mở rộng mô hình hợp tác với các địa phương trên cả nước, đưa các giải pháp chuyển đổi số đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo định hướng này, chính quyền địa phương giữ vai trò định hướng, kết nối và huy động nguồn lực; các hiệp hội tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp; ngân hàng và đối tác công nghệ bổ sung các dịch vụ chuyên ngành; Viettel tham gia cung cấp hạ tầng, giải pháp công nghệ và mạng lưới triển khai.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả và tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Viettel mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương và các đối tác trong toàn bộ quá trình, từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến triển khai, hỗ trợ sử dụng và đánh giá hiệu quả.

Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình Vibrant HCMC - Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai. Thông qua việc kết nối các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa, giải trí và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chương trình hướng tới kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tạo thêm động lực phát triển kinh tế số.