Diễn đàn quy tụ khoảng 300 đại biểu đại diện chính quyền các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng, đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, nói: "Chuyển đổi số không phải là việc riêng của doanh nghiệp lớn. Một cửa hàng nhỏ nhận thanh toán bằng mã QR, xuất được hóa đơn điện tử và bán hàng trực tuyến cũng đã là một bước chuyển đổi số có ý nghĩa. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, bình đẳng, cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa chuyển đổi số đến từng phường, xã, từng hộ kinh doanh".

Viettel phát triển hệ sinh thái giải pháp số linh hoạt cho doanh nghiệp

Viettel phát triển hệ sinh thái giải pháp số toàn diện, kết nối các năng lực về quản trị, vận hành, chăm sóc khách hàng, hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Hệ sinh thái gồm Viettel Tendoo hỗ trợ quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; Tendoo Workspace số hóa quy trình quản trị, phối hợp công việc và điều hành doanh nghiệp; Tammi kết nối và chăm sóc khách hàng; cùng các giải pháp Viettel Cloud, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và viễn thông.

Trong đó, Tammi OA là kênh thông tin và chăm sóc khách hàng chính thức của doanh nghiệp, tổ chức, giúp gửi thông báo, hỗ trợ tra cứu dịch vụ và tương tác trực tiếp với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. Hiện Tammi có 23 triệu người dùng và hướng tới mục tiêu 100 triệu người dùng, mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với người dân trên toàn quốc.

Viettel công bố hệ sinh thái giải pháp số đồng hành cùng doanh nghiệp.

Điểm khác biệt của Viettel là khả năng cung cấp giải pháp linh hoạt theo quy mô, ngành nghề và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Từ các nền tảng đơn giản, dễ sử dụng dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đến các giải pháp được tư vấn, thiết kế, tích hợp riêng cho doanh nghiệp lớn và FDI, đáp ứng những yêu cầu phức tạp về quản trị, dữ liệu, hạ tầng và an toàn thông tin.

Không chỉ cung cấp công nghệ, Viettel còn có mạng lưới triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với 20.000 nhân sự chuyên trách, đồng hành cùng doanh nghiệp từ tư vấn, triển khai đến vận hành và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Viettel Tendoo hỗ trợ quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn.

Hệ sinh thái tiếp tục được mở rộng thông qua hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp logistics và đối tác công nghệ trong và ngoài nước, kết nối thêm các dịch vụ tài chính, thanh toán, vận chuyển và giải pháp chuyên ngành, giúp doanh nghiệp tiếp cận những nguồn lực cần thiết để phát triển.

Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi số 370 tỷ đồng tại TP.HCM

Tại diễn đàn, Viettel công bố 3 chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TP.HCM, với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Viettel TP.HCM.

Các chương trình tập trung vào ba nhóm giải pháp thiết yếu:

Quản lý bán hàng: Ưu đãi sử dụng Viettel Tendoo, giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn.

Quản trị doanh nghiệp: Ưu đãi Tendoo Workspace, hỗ trợ số hóa quản trị nhân sự và nâng cao hiệu quả vận hành.

Giao dịch điện tử: Ưu đãi hợp đồng điện tử, giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Bên cạnh ưu đãi về chi phí, Viettel phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiệu quả. Thông tin chi tiết về điều kiện, thời hạn ưu đãi và đăng ký tham gia tại đây.

Viettel mong muốn đồng hành cùng các địa phương trên toàn quốc

Theo Viettel, mỗi địa phương có đặc thù kinh tế và nhu cầu doanh nghiệp khác nhau, đòi hỏi các chương trình chuyển đổi số phải được thiết kế linh hoạt, phù hợp với thực tế. Trong đó, chính quyền giữ vai trò định hướng, kết nối và huy động nguồn lực; các hiệp hội tập hợp nhu cầu doanh nghiệp; ngân hàng và đối tác công nghệ bổ sung năng lực chuyên ngành; Viettel đóng góp hạ tầng, giải pháp công nghệ và mạng lưới triển khai rộng khắp.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom nhìn nhận chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Viettel mong muốn đồng hành cùng chính quyền các địa phương, kết nối nguồn lực từ các hiệp hội, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để xây dựng những chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

“Chúng tôi sẵn sàng tham gia từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến triển khai, hỗ trợ sử dụng và đánh giá hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là đưa công nghệ đến nhiều doanh nghiệp hơn, mà là giúp nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương”, bà Nguyễn Hà Thành nói.

Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” cũng là hoạt động hưởng ứng Vibrant HCMC - Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 do UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai. Với thông điệp “TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm”, chương trình Vibrant HCMC kết nối các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa và giải trí, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và các nền tảng số nhằm kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.