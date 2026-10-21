Vietstock 2026 thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành chăn nuôi

Giới thiệu công nghệ, giải pháp chăn nuôi hiện đại

Ngày 21/10, Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt (Vietstock 2026) khai mạc, với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước. Sự kiện do Informa Markets tổ chức, với sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, Vietstock 2026 tập trung giới thiệu các giải pháp công nghệ, thiết bị trang trại hiện đại, hệ thống chăn nuôi thông minh, tự động hóa và công nghệ quản lý môi trường, hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.

Đại biểu cắt băng khai mạc Vietstock 2026.

Đáng chú ý, mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng, còn gọi là “chung cư cho heo”, thu hút sự quan tâm nhờ khả năng tổ chức sản xuất tập trung, ứng dụng tự động hóa và kiểm soát quy trình chăn nuôi.

Theo ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, Vietstock 2026 là kỳ tổ chức thứ 14, đánh dấu hơn 22 năm đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam. Theo ông, những thách thức về an toàn sinh học, quản lý sức khỏe vật nuôi, kiểm soát chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và giảm tác động môi trường đang đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác trên toàn chuỗi giá trị.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam.

Ông Ben Wong cho biết, triển lãm dự kiến đón khoảng 13.000 lượt khách thương mại và chuyên gia đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ triển lãm, khoảng 80 chuyên đề hội nghị, hội thảo kỹ thuật và các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề đang định hình tương lai ngành chăn nuôi. Các hoạt động đáng chú ý gồm phiên toàn thể về kiến tạo ngành chăn nuôi Việt Nam trong tình hình mới, phiên đối thoại với doanh nghiệp và Diễn đàn Một sức khỏe, góp phần tăng cường trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc đồng tổ chức Growtech và Foodtech tại Sảnh B1 góp phần mở rộng cơ hội kết nối giữa lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, chăn nuôi và công nghệ thực phẩm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Công nghệ và chuyển đổi xanh cho ngành chăn nuôi trưng bày tại triển lãm Vietstock 2026.

Ngành chăn nuôi hướng tới tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết chăn nuôi là ngành kinh tế - kỹ thuật có vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công nghệ sinh học, thiết bị chuồng trại, giết mổ và chế biến sản phẩm.

Theo ông Phạm Kim Đăng, trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành chăn nuôi tăng trưởng 4,98%; tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 6,83 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng đạt 15,7 tỷ quả, sữa tươi đạt khoảng 1 triệu tấn. Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 564 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại sự kiện.

Với kết quả này, ngành chăn nuôi được dự báo có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 5 - 5,2% trong năm 2026, tiếp tục đóng góp khoảng 27% GDP ngành nông nghiệp. Những kết quả trên cho thấy vai trò của chăn nuôi trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đóng góp vào tăng trưởng chung của khu vực nông nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với yêu cầu duy trì tăng trưởng, ngành chăn nuôi cũng đứng trước những thách thức về an toàn sinh học, quản lý sức khỏe vật nuôi, kiểm soát chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và giảm tác động đến môi trường. Đây là những vấn đề đòi hỏi ngành phải tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Theo ông Phạm Kim Đăng, giai đoạn 2026 - 2030 mở ra cơ hội để ngành chăn nuôi tạo bước đột phá, hướng đến phát triển ổn định và bền vững hơn. Trên tinh thần Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đua tài, người dân hưởng lợi, ngành đang từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh làm trọng tâm.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Vietstock 2026.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không chỉ đặt ra yêu cầu giảm tác động môi trường mà còn gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đổi mới công nghệ và tổ chức lại hoạt động sản xuất. Việc ứng dụng các hệ thống chăn nuôi thông minh, tự động hóa và công nghệ quản lý môi trường có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn quy trình chăn nuôi, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị cũng là vấn đề cần được chú trọng. Từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe vật nuôi đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, sự phối hợp giữa các chủ thể có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của ngành.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam trưng bày tại Vietstock 2026.

Các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ và trao đổi chuyên môn tại Vietstock 2026 vì vậy góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp, người chăn nuôi tiếp cận giải pháp mới, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Về lâu dài, hiệu quả của quá trình chuyển đổi xanh sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa các giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người chăn nuôi. Đây cũng là cơ sở để ngành chăn nuôi Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Vietstock 2026 không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối các nguồn lực, thúc đẩy chuyển giao tri thức và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề thực tiễn của ngành. Hiệu quả của quá trình chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa công nghệ và các mô hình hợp tác vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam. Vietstock 2026 do Informa Markets tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến hết 23/10/2026.