Vietsovpetro và LSP trao đổi kinh nghiệm về gắn kết người lao động

Chiều ngày 22/9/2026, đoàn công tác Vietsovpetro đã tham dự chương trình giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm quản trị nhân sự tại LSP, tập trung vào các hoạt động gắn kết người lao động và những kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường sản xuất công nghiệp.

Đoàn công tác Vietsovpetro đã tham dự chương trình giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm quản trị nhân sự tại LSP

Đoàn công tác Vietsovpetro gồm đại diện Phòng Tổ chức nhân sự - Bộ máy điều hành, cán bộ làm công tác nhân sự tại các đơn vị trực thuộc và đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Vietsovpetro. Tham dự chương trình, về phía LSP có đại diện Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự và các bộ phận liên quan; cùng các khách mời đến từ Công ty Nhựa Duy Tân và Talentnet.

Đoàn công tác Vietsovpetro trao đổi chuyên sâu với Phòng Nhân sự LSP

Đại diện đoàn Vietsovpetro, ông Bùi Anh Nam, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro, đã trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các hoạt động gắn kết người lao động tại Vietsovpetro. Nội dung tập trung vào đặc thù của lực lượng lao động làm việc theo ca, kíp và tại các công trình biển; các hoạt động chăm lo, kết nối và lắng nghe người lao động; vai trò của cán bộ quản lý trực tiếp, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động gắn kết người lao động.

Đại diện Vietsovpetro, ông Bùi Anh Nam, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro, chia sẻ kinh nghiệm về gắn kết người lao động tại chương trình

Từ thực tiễn tại Vietsovpetro, phần chia sẻ nhấn mạnh, gắn kết người lao động không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào hay sự kiện, mà cần được thực hiện thường xuyên, gắn với điều kiện làm việc và nhu cầu thực tế của người lao động; đồng thời chú trọng quá trình lắng nghe - phản hồi - hành động, để những ý kiến, đề xuất của người lao động được ghi nhận và chuyển thành những hành động cụ thể.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Vietsovpetro cũng có buổi trao đổi chuyên sâu với Phòng Nhân sự LSP, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, các hoạt động xây dựng môi trường làm việc và gắn kết nhân viên, đồng thời tham quan thực tế Nhà máy Hóa dầu Long Sơn và khu vực điều hành sản xuất.

Đoàn tham quan và tìm hiểu thực tế hoạt động tại Nhà máy Hóa dầu Long Sơn

Chương trình không chỉ là dịp để Vietsovpetro chia sẻ những kinh nghiệm đang triển khai, mà còn tạo cơ hội để đội ngũ làm công tác nhân sự và cán bộ Công đoàn trao đổi, học hỏi những cách làm thực tiễn từ LSP và các doanh nghiệp tham dự. Qua đó, Vietsovpetro có thêm những góc nhìn và kinh nghiệm tham khảo để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao sự gắn kết của người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo LSP trao quà lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình